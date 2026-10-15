Na noční obloze se potkaly úkazy, které spolu zdánlivě nemají nic společného. Trojice Čechů při cestě do Švédska zachytila mimořádnou podívanou: rudou planetu Mars, vzdálené hvězdy a polární záři, jejíž světlo dosáhlo až na českou oblohu. Snímek zaujal také americkou NASA. Za působivou fotografií přitom stojí souhra okolností, kterou nemohli fotografové naplánovat ani při sebepečlivější přípravě.
Trojice Čechů uspěla v prestižním výběru amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír. NASA ve středu 14. října zveřejnila jako svůj Astronomický snímek dne fotografii zachycující neobvyklé setkání planety Mars, hvězdokupy Jesličky a výrazné polární záře. Záběr vznikl o čtyři dny dříve ve Švédsku a jeho autoři přiznávají, že tak výjimečné podmínky sami nečekali.
Za fotografií nazvanou Mars and the Beehive Under an Aurora, česky Mars a Jesličky pod polární září, stojí Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě, Josef Kujal z Astronomické společnosti v Hradci Králové a Vojan Höfer. Zatímco Horálek pořídil samotný snímek, Kujal poskytl technickou podporu a Höfer zorganizoval expedici za polární září.
Česká výprava dorazila do Švédska 10. října, právě když Zemi zasáhly následky mimořádně silné sluneční aktivity. Nabité částice spojené se sluneční erupcí narušily zemské magnetické pole a vyvolaly geomagnetickou bouři. Ta vytvořila na severní obloze rozsáhlé světelné obrazce.
„Počasí bylo mimořádně větrné, ale po rozpuštění oblačnosti pozdě večer bylo nebe tak průzračné, že se dala kupa s jasnou oranžovou planetou Mars v popředí zaznamenat opravdu nízko nad obzorem,“ popsal pro server SCIENCEmag Horálek.
Polární záře v Česku?
Na fotografii se planeta promítá před otevřenou hvězdokupu Jesličky, kterou astronomové znají také pod označením M44 nebo Praesepe. Leží přibližně 600 světelných let od Země v souhvězdí Raka. Protože se z našeho pohledu nachází poblíž roviny, v níž zdánlivě putují planety po obloze, mohou se před ní čas od času promítnout také objekty Sluneční soustavy.
Právě takové přiblížení Marsu k centru hvězdokupy vyvrcholilo jen několik hodin po mimořádně výrazné polární záři. A čeští fotografové měli štěstí, že oba úkazy zachytili společně. Mimořádnou intenzitu jevu ostatně nepotvrzovali jen pozorovatelé ve Skandinávii. Světelné projevy geomagnetické bouře zaznamenali také lidé v Česku, přestože naše země leží výrazně jižněji než oblasti, kde polární záře běžně vznikají.
„Věděli jsme, že je opravdu silná, ale jak moc, to jsme zjistili až v momentě, kdy nám začali psát přátelé z Česka, že ji vidí i tam nízko nad severním obzorem,“ dodal Kujal.
Jak vzniká polární záře
Energetické částice ze Slunce narážejí do magnetického pole Země, pronikají do zemské atmosféry a předávají energii jejím atomům a molekulám. Ty ji následně vyzařují v podobě světla. Zelené a červené odstíny souvisejí především s kyslíkem v různých výškách, zatímco dusík přispívá mimo jiné k modrým a fialovým barvám.
NASA při představení českého snímku upozornila také na zajímavost samotných Jesliček. Hvězdokupa sdružuje stovky hvězd, jejichž pozorování pomáhá astronomům studovat, jak se hvězdy postupem času otáčejí pomaleji v důsledku ztráty momentu hybnosti prostřednictvím hvězdného větru.
Astronomický snímek dne, známý pod zkratkou APOD, zveřejňuje NASA už od roku 1995. Každý den představuje jednu vybranou astronomickou fotografii či ilustraci s odborným vysvětlením. Ve výběru se čeští autoři objevili už mnohokrát, středeční fotografie však vyniká především souběhem astronomických a atmosférických jevů.
VIDEO: Úchvatný časosběr z vesmíru. Astronaut natočil polární záři z ISS
Zdroj: NASA, SCIENCEmag, Česká astronomická společnost
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