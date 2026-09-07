Dva sousední byty, čtyřčlenná rodina a plán vytvořit jeden společný domov. Na papíře to vypadalo jednoduše. Rekonstrukce v pražských Vršovicích ale brzy ukázala, že některé věci se při pohledu do půdorysu předvídat nedají. A právě jedno takové překvapení nakonec rozhodlo o podobě celého bytu.
Spojit dva sousední byty může na první pohled vypadat jednoduše. Jedny dveře se zazdí, jiná stěna zmizí a dvě domácnosti se promění v jednu. V činžovním domě v pražských Vršovicích to ale tak snadné nebylo. Majitelé spojili původní 1+kk a 2+kk a na ploše 87 metrů čtverečních vytvořili domov pro čtyřčlennou rodinu. Jejich požadavky přitom nebyly nijak neobvyklé.
„Skoro jako všem mladým rodinám jim nejvíce záleželo na dostatku úložného prostoru a oddělení pokoje dětí od ložnice pro rodiče,“ říká architektka Anna Koukolová. Byt měl ale jednu velkou výhodu už od začátku. „Nejkrásnější byl výhled na menší trojúhelníkové náměstí se vzrostlými stromy před domem. K tomu bylo super, že každá místnost má okno, takže je přirozeně prosvětlená a lze snadno větrat,“ vzpomíná architektka.
Stěna, která změnila celý plán
Největší překvapení přišlo ve chvíli, kdy měla zmizet příčka v menším z bytů. „Původně jsme mysleli, že jde o nenosnou příčku, takže nebude žádný problém ji zbourat, ale nakonec se z toho vyklubal větší zásah,“ říká Koukolová. Stěnu proto nebylo možné jednoduše odstranit. Musela ji nahradit ocelová konstrukce, jejíž instalace si vyžádala pomoc jeřábu. To, co mohlo být jen nepříjemnou komplikací, se ale nakonec stalo jedním z hlavních motivů celého interiéru.
Ocelový nosník architekti neschovali. Nechali ho viditelný a společně s majiteli se rozhodli zvýraznit ho zelenou barvou. „I díky odvaze a kreativitě majitelů bylo jasné, že z toho bude ústřední a výrazný prvek,“ vysvětluje architektka. Právě pod ním dnes rodina tráví většinu společného času. Je tu obývací pokoj, jídelní stůl i prostor, kam se vejde návštěva.
Kuchyň místo druhého vchodu
Spojení bytů přineslo ještě jednu změnu. Dva původní vstupy už nedávaly smysl. Jeden z nich proto zmizel. „Celé řešení kuchyně mám ráda právě proto, že je umístěna v místech, kde byl původně vstup do menšího z bytů,“ říká Koukolová.
Některé věci se naopak během rekonstrukce ukázaly jako zbytečné. Architekti například původně počítali s dveřmi mezi chodbou a hlavním obytným prostorem. Nakonec se ale neudělaly. „Myslím, že nakonec nikomu nechybí. Byt je takto více otevřený a propojený,“ říká architektka.
Celá proměna ale nestála jen na velkých změnách. V bytě jsou i drobnosti, které člověk při první návštěvě snadno přehlédne. Ve sprše jsou například dvě praktické police. Jedna je ve výšce pro dospělé, druhá níže pro děti. Podobných řešení je v bytě více. Ve vstupní části se do jedné velké skříně podařilo schovat několik různých funkcí najednou.
„Na bytě mám ráda vstupní část, kde je do jedné skříně zakomponován úložný prostor, kruhové okno do světlíku a dveře na toaletu,“ popisuje Koukolová. Právě takové detaily nakonec rozhodují o tom, jak se v bytě skutečně žije. Nejsou první věcí, kterou návštěva uvidí, ale rodina je používá každý den.
Johanka studovala výkresy
Pro architektku měla rekonstrukce i osobnější rozměr, protože majitelé jsou její přátelé. „Nejhezčí byly momenty, kdy jsme jim ukazovali byt na prvních konzultacích, kam chodila i jejich tehdy asi dvouletá dcera Johanka a studovala výkresy s námi,“ vzpomíná Koukolová.
Když má architektka vybrat jednu vzpomínku, která jí z celé rekonstrukce zůstala nejvíc, není to bourání stěny ani příjezd jeřábu. „Průběh celé rekonstrukce byl zábavný, ale vášnivý výběr barvy překladu před prodejnou barev a laků na Vinohradech mi utkvěl nejvíce,“ říká. Právě tehdy se rozhodovalo o tom, jakou barvu dostane prvek, který původně nikdo v návrhu neplánoval. Dnes je zelený nosník tím, čeho si člověk v bytě všimne mezi prvními.
Video: Učitelka Anna Štukhejlová provází svou chalupou u řeky Svratky
Zdroj: autorský článek
Rybitví zlidovělo, ale cesta k němu byla pořádně klikatá. Syn válečného hrdiny odmítl nalinkovaný život
"Jen idioti nebo zrádci se mohou radovat," glosoval polský premiér triumf AfD
Pouze idioti nebo zrádci se mohou v Polsku těšit z vítězství Alternativy pro Německo (AfD) ve volbách ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, uvedl polský premiér Donald Tusk. Strana, kterou sasko-anhaltská tajná služba vede od roku 2023 jako prokazatelně pravicově extremistickou, vyhrála hlasování s téměř 44 procenty hlasů.
Temný erotický sen podle Nezvala. Film Valerie a týden divů fascinuje i po 50 letech
Uvedení digitalizované verze filmu Jaromila Jireše Valerie a týden divů na letošním benátském festivalu vrací pozornost k jednomu z výtvarně nejvýraznějších snímků československé kinematografie. Snová alegorie s hororovým nádechem o dospívání mladé dívky dokončená v poslední fázi nové vlny dokázala překonat čas i ideologii.
Nejmladší od Bedáňové. Kolem Noskové v New Yorku obchází predikce, z které mrazí
Zase to dokázala. Linda Nosková v grandslamovém zápase opět zahodila pět mečbolů a přece slaví výhru. Ta navíc znamená, že si zahraje už čtvrtfinále tenisového US Open. Nedělním triumfem nad Martou Kosťukovou ale nahrála jedné pozoruhodné predikci.
"Děsivé." Expremiér Fiala komentuje výsledky německých voleb. To Okamura s Turkem jásají
Nestává se často, aby čeští politici komentovali kriticky výsledky voleb v zahraničí. A už vůbec ne tak moc kriticky a otevřeně jako to udělal v neděli večer český expremiér Petr Fiala v případě německých voleb. Nebyl přitom sám. Nelichotivě se o rozhodnutí voličů v Německu vyjádřil i předseda STAN Vít Rakušan. To šéf SPD Tomio Okamura a poslanec Motoristů Filip Turek reagovali zcela jinak.
Sečteno: AfD vyhrála výrazně volby v Sasku-Anhaltsku, sama ale vládu nesestaví
Strana Alternativa pro Německo (AfD) vyhrála s velkým náskokem volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, v novém parlamentu ale nemá většinu. Získala 43,8 procenta hlasů, ukazují úplné výsledky nedělního hlasování. Díky tomu obsadí 39 z 83 křesel.