Chtěla jen vyfotit Mléčnou dráhu. Astronautce se do záběru omylem dostali nečekaní vetřelci

Americká astronautka Jessica Meir zachytila z Mezinárodní vesmírné stanice unikátní záběry polární záře a Mléčné dráhy. Na snímcích z výšky zhruba 400 kilometrů nad Zemí zachytila světelný jev nad Jižním oceánem i husté galaktické jádro. Do objektivu se jí skrze okno lodi SpaceX Dragon náhodou dostaly také zrovna prolétající družice Starlink.
Meierová vysvětlila, že z jižní polokoule vypadá Mléčná dráha mnohem jasněji díky přímému výhledu na její střed. Fascinující show na fotografiích vzniká při střetu nabitých slunečních částic s magnetickým polem naší planety.
Astronautka sdílela tyto snímky, aby ukázala krásu vesmírných úkazů bez rušivých vlivů zemské atmosféry. Jižní polární záře v kombinaci s hvězdným pozadím vytvořila jeden z nejvýraznějších vizuálních momentů aktuální expedice.
Snímky pořídila členka expedice 74 skrze okno lodi SpaceX Dragon, která je aktuálně k vesmírné stanici připojená. Podobná pozorování nejsou z oběžné dráhy výjimečná, ale kvalita a načasování hrají zásadní roli – astronauti musí často čekat na ideální kombinaci tmy, polohy stanice a sluneční aktivity.
Fascinující show
Polární záře vzniká při interakci nabitých slunečních částic s magnetickým polem a atmosférou Země, přičemž částice jsou směrovány k pólům planety, kde excitují molekuly plynů a ty následně vyzařují charakteristické světlo. Z oběžné dráhy je navíc možné pozorovat jev z nadhledu, což umožňuje vidět jeho rozsah v mnohem větším měřítku, než jaké je dostupné ze zemského povrchu.
Podobné snímky mají kromě estetické hodnoty i význam popularizační – pomáhají veřejnosti lépe pochopit, jak dynamické procesy probíhají v okolí Země a jak úzce souvisí s aktivitou Slunce. Vědci dlouhodobě sledují sluneční vítr a jeho dopady na magnetosféru.
Silnější geomagnetické bouře totiž mohou ovlivnit nejen vznik polární záře, ale i satelitní komunikaci nebo energetické sítě na Zemi. I proto mají fotografie z oběžné dráhy svůj význam: ukazují tyto jevy v širších souvislostech a v měřítku, které ze zemského povrchu zůstává skryté.
Zdroj: NASA
