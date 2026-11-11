Chtěla si vyfotit duhu, místo toho narazila na úkaz, který plní sociální sítě i americká média. Sara Jane Osbornová natočila na Aljašce podivný tmavý objekt, který připomínal gigantickou medúzu. Bezhlučný útvar se několik minut vznášel na dohled od strategické vojenské základny, než beze stopy zmizel. Záběry nyní vyvolávají otázky, co se vlastně nad městem Anchorage objevilo.
Sobotní odpoledne v aljašském Anchorage mělo patřit běžnému fotografování přírody. Sara Jane Osbornová projížděla 15. června s manželem Petem po Sixth Avenue, když na obloze zahlédla výraznou duhu. Zastavili na parkovišti u někdejšího obchodního centra Old Northway Mall, aby mohla pokračovat ve focení. Když si všimla tmavého útvaru nad vzdálenými stromy, nejprve si myslela, že jde o komára.
Teprve při pohledu mimo telefon zjistila, že se objekt nachází mnohem dál. Jeho silueta s protáhlými výběžky připomínala gigantickou medúzu. Podle ženy se její chapadla pohybovala nezávisle na sobě a celý objekt se pomalu otáčel.
S manželem Petem pozorovali neobvyklý útvar přibližně tři minuty. Připadal jim obrovský, zvlášť když v jeho blízkosti spatřili malé letadlo, které vedle něj vypadalo nepatrně. Skutečnou velikost objektu ale určit nedokázali, protože neznali jeho vzdálenost.
Směřoval k vojenské základně
Pozornost médií upoutala také poloha, kde se měl objekt nacházet. Podle manželů se vznášel nad zalesněnou oblastí ve směru k vojenské základně Joint Base Elmendorf-Richardson (JBER), která leží nedaleko Anchorage. Základna slouží mimo jiné jako domovská stanice stíhacích letounů F-22 Raptor a důležité centrum americké protivzdušné obrany na Aljašce.
Spojení mezi neznámým objektem a vojenským areálem však nikdo nepotvrdil. Není ani jisté, zda se útvar skutečně nacházel nad pozemky základny. Osbornová a její manžel pouze odhadovali jeho polohu podle výhledu z místa, odkud ho pozorovali.
UFO, nebo jen neobvyklý drak?
Když objekt zmizel, zjišťovali, o co se jednalo. Prohledávali okolí a snažili se najít člověka, který by podobný létající stroj mohl ovládat. Podle Osbornové během zhruba půlhodinového pátrání nic nenašli. Záběry začaly teprve tento týden kolovat na sociálních sítích a vyvolaly vášnivou debatu. Část uživatelů v objektu vidí neznámé létající těleso, jiní spekulují, že by mohlo jít o draka s dlouhými pruhy látky.
Americký úřad AARO, který spadá pod ministerstvo obrany a zkoumá neidentifikované anomální jevy, upozorňuje, že za podobnými pozorováními často stojí meteorologické balony, běžná letadla nebo bezpilotní stroje. Co přesně Sara Jane Osbornová nad aljašským lesem zachytila, zatím nikdo nevysvětlil.
Zdroj: ibtimes.co.uk, ndtv.com, uaptrail.com
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