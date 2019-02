Aerolinky žalují cestujícího, který chtěl ušetřit a vystoupil na přestupním letišti

před 7 hodinami

Německá letecká společnost Lufthansa se soudí se svým zákazníkem kvůli oblíbenému cestovatelskému triku. Pasažér letící v dubnu 2016 ze Seattlu do Osla vystoupil během mezipřistání ve Frankfurtu a místo do hlavního města Norska pokračoval do Berlína. Aerolinka po zákazníkovi požaduje 2112 eur (zhruba 55 tisíc korun) za komplikace, které tím způsobil.

Muž podle informací soudu zaplatil za výhodné letenky ze Seattlu do Osla s přestupem ve Frankfurtu 657 eur (zhruba 17 082 korun). Podle Lufthansy však porušil jejich podmínky, že musí dokončit celou cestu, a měl tak za svou cestu dát 2769 eur, zhruba necelých 72 tisíc korun. Aerolinka po něm požaduje cenový rozdíl a odškodné. Právní zástupce žalovaného Matthias Böse deníku Daily Mail sdělil, že jeho klient při rezervování letenek netušil, že by svým jednáním mohl spáchat něco proti podmínkám aerolinek, a navíc nikde ani nebylo napsáno, o kolik by jej Lufthansa žalovala. Dodal také, že by to znamenalo stejné podmínky pro leteckou společnost v případě, že by klientovi uletěl navazující spoj. Berlínský soud sice žalobu Lufthansy již dříve zamítl, společnost se však proti rozhodnutí odvolala, napsala americká CNN. Ta také připomněla, že to není zdaleka poprvé, kdy aerolinky žalují obcházení pravidel pasažérů a využívání cestovatelských triků s levnou letenkou. V roce 2015 zamítl soudce v americkém Illinois žalobu na Aktarera Zamana, jenž o rok dříve založil web Skiplagged, využívající levnější "mezery" v nabídkách leteckých společností. Soudily se s ním aerolinky United Airlines a Orbitz, ale neuspěly. Lidé levné letenky s výhodnými přestupními místy hojně využívají. Nevýhodou je, že v nich nejsou zahrnuta odbavená zavazadla a zpáteční lety. Aerolinky však tvrdí, že takovéto praktiky je obírají o peníze a pasažéry nakonec mohou stát více peněz za letenku. Sháníte levnou letenku? Přečtěte si, jak na to: Přehled Jak koupit nejlevnější letenky? Tady jsou rady, jak ušetřit a na co si dát pozor