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Magazín

Chtějí vypnout noc a prodávat sluneční světlo. Ambiciózní plán Američanů vyvolává mezi vědci obavy

Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
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Představte si, že se uprostřed noci rozsvítí obloha, jako by znovu vyšlo slunce. Americký start-up Reflect Orbital chce pomocí tisíců obřích zrcadel na oběžné dráze posílat sluneční světlo na libovolná místa Země. V Kalifornii už předvedl, jak by to mohlo vypadat. A zatímco firma slibuje levnější energii a záchranu životů, vědci varují před nevratnými zásahy do přirozeného střídání dne a noci.

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Plán firmy Reflect Orbital připomíná sci-fi. Na oběžnou dráhu chce společnost postupně vyslat až 50 tisíc satelitů vybavených obřími zrcadly. Ta by následně odrážela sluneční paprsky na vybraná místa zemského povrchu. Ilustrační fotografie.Foto: Shutterstock – Alones
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Nad kalifornským městečkem Lone Pine se v říjnu objevila neobvyklá podívaná. Z okolních hor zářila do noční krajiny dvě mimořádně silná světla. Někteří obyvatelé se je vydali prozkoumat. Jeden ze svědků je podle listu San Francisco Chronicle označil za oslepující.

Za experimentem stál americký start-up Reflect Orbital. Silné pozemní reflektory měly napodobit technologii, která by jednou mohla přivádět sluneční světlo na Zemi i po západu slunce. Zkoušky se účastnily záchranné týmy, které testovaly možnost pátrat po pohřešovaných osobách za umělého osvětlení.

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Vizualizace plánované sítě družic amerického start-upu Reflect Orbital, který chce pomocí obřích zrcadel na oběžné dráze odrážet sluneční světlo na vybraná místa na Zemi i po západu slunce. Technologie by podle společnosti mohla prodloužit dobu využití solárních elektráren nebo osvětlovat oblasti během noci. Projekt však zatím zůstává ve fázi vývoje a jeho skutečné možnosti teprve musí prověřit testy.Foto: Reflect Orbital

„Očekáváme, že právě pátrací a záchranné týmy budou našimi prvními zákazníky,“ uvedl mluvčí společnosti pro The Guardian.

Sluneční světlo na objednávku

Plán firmy Reflect Orbital přitom připomíná sci-fi. Na oběžnou dráhu chce společnost postupně vyslat až 50 tisíc satelitů vybavených obřími zrcadly. Ta by následně odrážela sluneční paprsky na vybraná místa zemského povrchu. Firma tvrdí, že by tak mohla osvětlovat staveniště, pomáhat záchranářům nebo prodloužit dobu výroby solárních elektráren.

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„Sluneční světlo můžeme v podstatě prodávat jako surovinu,“ vysvětloval spoluzakladatel společnosti Ben Nowack. Jenže uskutečnění nápadu naráží na fyzikální i ekonomické překážky.

První plánovaná družice se zrcadlem o rozměrech 18 krát 18 metrů by měla vytvořit osvětlenou oblast širokou přibližně pět kilometrů. Kvůli rychlému pohybu na oběžné dráze by však světlo na jednom místě vydrželo jen několik minut. Astronom Michael Brown z Monash University pro ABC propočítal, že k dosažení pouhé pětiny intenzity poledního slunce by bylo zapotřebí asi tří tisíc družic s podstatně většími zrcadly.

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Hodina takového osvětlení by podle jeho modelu mohla stát deset až dvacet milionů dolarů. „Ekonomicky to úplně nevychází,“ konstatoval k výpočtům Brown.

Kdo má právo rozsvítit noc?

Proti plánům start-upu vystupují astronomové, biologové i ekologické organizace. Varují před narušením spánku, migrace ptáků, života nočního hmyzu a astronomických pozorování. „Tma není jen nepřítomností světla. Má svůj vlastní význam, stejně jako sluneční svit,“ upozornil chronobiolog Oliver Rawashdeh.

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Americká astronomická společnost navíc varuje před možným poškozením citlivých teleskopů a za určitých okolností i zraku lidí pozorujících mimořádně jasné družice dalekohledem.

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„Než těmto lidem udělíme právo zásadně změnit noční oblohu, musí proběhnout diskuse a analýza,“ řekl deníku The Guardian právník ekologické organizace Earthjustice Jan Hasselman. Společnost však zatím kritiku odmítá a nevnímá ji jako důvod k zastavení vývoje. Slibuje spolupráci s vědci a ochranu citlivých oblastí.

Americký regulátor FCC už start-upu v červenci povolil experimentální družici Eärendil-1. Na konci října však firma oznámila, že nejprve plánuje vypustit menší testovací satelit Eärendil-0, a to nejdříve v dubnu 2027. Ten žádné zrcadlo neponese. Má pouze ověřit komunikační a řídicí systémy. Vesmírná zrcadla tak zatím zůstávají technologickou vizí. Už dnes ale otevírají otázku, na kterou inženýři jednoduchou odpověď nemají: Komu vlastně patří noc?

VIDEO: Vesmírná pěchota a galaktické impérium. Trump chce nastrojit Vesmírné síly USA jako sci-fi nacisty

Zdroj: San Francisco Chronicle, American Astronomical Society, The Guardian, ABC News, Reflect Orbital

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