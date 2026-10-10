Stačilo jí vidět pár špatných vtipů a řekla si, že to zvládne lépe. Dnes Kateřina Kalemba Hašková baví publikum jako stand-up komička, vysílá na Evropě 2 a v novém podcastu Prskavky na Žena.cz bez obalu probírá práci, vztahy, sex i stárnutí. Na pódiu se nebojí improvizace ani černého humoru, hranice ale nepřekračuje ani v potemnělém klubu.
Když vzpomíná na své začátky ve stand-upu, na skromnost si nehraje. „Myslela jsem si, že jsem lepší než ostatní,“ směje se.
S kamarádem tehdy vyrazila na vystoupení nové stand-upové skupiny. Na konci večera dostali diváci šanci vyzkoušet si pódium na vlastní kůži. Přihlásili se tři muži, jejich vystoupení ale Kateřinu neoslnilo.
„Bylo to strašný, špatný, nevtipný, trapný prostě a já říkám, ty kráso, tak to bych asi zvládla líp,“ vzpomíná Kateřina Kalemba Hašková. Za dva týdny se vrátila a před diváky předstoupila sama. První vtipy sice odezněly v tichu, pak se ale sál rozesmál, nervozita spadla a organizátoři jí nabídli stálé místo. V tehdejší sestavě totiž žádná žena nevystupovala.
Stand-up není divadlo
Na publikum byla zvyklá z folklorního souboru i moderování společenských akcí, stand-up je však jiná disciplína. „Hlavně něco jiného je jít na stage, oznámit informaci, a něco jiného je jít tam rozesmát ty lidi, které před vámi rozesmálo devět lidí,“ vysvětluje.
Své výstupy si sice připravuje v bodech a někdy i celými větami, na pódiu se jimi ale nesvazuje. „Prostě to není divadelní hra,“ říká s tím, že vtipy vznikají a proměňují se za pochodu podle reakcí lidí v sále.
Volnost před mikrofonem ale neznamená, že by neměla zábrany. Její přístup se mění podle prostředí. „Takový potemnělý brněnský klub snese cokoliv. Ale když vystupuji na festivalu, kde jsou děti a rodiny, tak tam je autocenzura samozřejmě vyšší,“ popisuje. Na rozdíl od některých kolegů neodmítá ohledy na publikum tím, že přítomnost dětí v sále je problém rodičů. A jasné hranice má i v samotných tématech: „Paradoxně mi nevadí černý humor, ale mám problém s nějakými pedofilními tématy a nějakými fekálními věcmi a análním sexem.“
Prskavky: Otevřeně o vztazích i trapasech
Její styl i smysl pro humor dostaly nový prostor v podcastu Prskavky na webu Žena.cz.
Společně se spisovatelkou Lucií Macháčkovou a herečkou Alenou Dolákovou tvoří trojici, která probírá nejrůznější stránky života – od kariéry a partnerských vztahů přes děti, muže a sex až po stárnutí, sebelásku a osobní trapasy. Formát stojí na společné energii tří různých žen a pro Kateřinu představuje možnost jít hlouběji do osobních témat, než dovoluje rychlé tempo klubového stand-upu.
Kateřina Hašková a podcast Prskavky
Kateřina Hašková je také autorkou podcastu Prskavky, ve kterém s nadhledem a humorem otevírá témata ze vztahů, rodičovství i běžného života. Podcast staví na osobních zkušenostech, výrazných názorech a situacích, které jsou mnohým posluchačům důvěrně známé.
Ze sněhu do ranního vysílání
Letos si navíc splnila profesní sen, když začala moderovat víkendové ranní vysílání na Evropě 2. Cesta k mikrofonu byla nečekaná a začala u projektu Na stojáka při natáčení zimní parodie na reality show Love Island na sněhu.
Na place se potkala s Ivanou Kulhánkovou a svěřila se jí, že by se ráda vrátila k rádiové práci. Na konci loňského roku jí pak od Kulhánkové přišla zpráva s dotazem, zda její zájem stále trvá.
V rádiu se musela poprat především s technikou v režii. „Používáš jich hodně, ale není to tak složitý,“ komentuje množství tlačítek. Než šla do ostrého vysílání, chodila do studia trénovat. V začátcích se opřela o kolegy: „Hrozně děkuji svým kolegům, Kubovi Štěpánovi a Ondrovi Vodnému, že první dva dny se mnou vysílali, že tam se mnou celou dobu byli.“
Život mimo rytmus od devíti do pěti
Brzké víkendové vstávání rodinný režim nerozhodilo. Její manžel Jiří Kalemba pracuje jako sportovní komentátor, takže domácnost na běžné pracovní době nikdy nestála.
„Já žiju se sporťákem, takže on taky úplně nepracuje pondělí až pátek od 9. do 6.,“ směje se. Byli zvyklí plánovat společný čas podle sportovních přenosů, cestování i jejích vystoupení. Ranní rádio má navíc výhodu, že po vysílání zbývá většina víkendového dne. Jakékoli nové pracovní vytížení sice vyžaduje hledání rovnováhy, Kateřina to ale vnímá s nadhledem: „Ale já to prostě beru jako nějakou příležitost.“
Zdroj: autorský text
Když Kateřina Kalemba Hašková vzpomíná na své začátky ve stand-upu, rozhodně si nehraje na skromnost. „Myslela jsem si, že jsem lepší než ostatní,“ směje se. S kamarádem tehdy vyrazila na vystoupení nové stand-upové skupiny. Na konci večera dostali diváci možnost vyzkoušet si vystupování na vlastní kůži. Přihlásili se tři muži, jejichž výkony Kateřinu příliš neoslnily. „Bylo to strašný, špatný, nevtipný, trapný prostě a já říkám, ty kráso, tak to bych asi zvládla líp.“ Za dva týdny se na akci vrátila a tentokrát se odhodlala vystoupit sama. První vtipy se sice nesetkaly s žádnou reakcí, pak se ale publikum konečně rozesmálo. A právě v tu chvíli z ní podle všeho spadla nervozita. Organizátoři si jí navíc všimli a nabídli jí, aby se ke skupině přidala. Tehdy v ní totiž žádná žena nevystupovala.
Na pódiu přitom nebyla úplným nováčkem. Už dříve tančila ve folklorním souboru a v rodném městě moderovala různé společenské akce. Stand-up ale považuje za úplně jinou disciplínu. „Hlavně něco jiného je jít na stage, oznámit informaci, a něco jiného je jít tam rozesmát ty lidi, které před vámi rozesmálo devět lidí,“ vysvětluje. Komik podle ní nemůže spoléhat jen na to, že má připravené dobré vtipy. Musí počítat s tím, že každé publikum reaguje jinak a že ani osvědčený materiál nemusí pokaždé zabrat. Své texty si sice píše alespoň v bodech, někdy i celými větami, na pódiu se jimi ale nesvazuje. „Prostě to není divadelní hra,“ říká. Vtipy podle ní vznikají a mění se postupně, na základě zkušeností a reakcí lidí v sále.
Svoboda na pódiu ovšem neznamená, že by Kateřina neměla žádné hranice. Naopak, její humor se mění podle prostředí, ve kterém vystupuje. „Takový potemnělý brněnský klub snese cokoliv. Ale když vystupuji na festivalu, kde jsou děti a rodiny, tak tam je autocenzura samozřejmě vyšší,“ popisuje. Ne všichni komici to podle ní mají stejně a někdy ji překvapuje přístup, že pokud rodiče přivedou na vystoupení děti, je to výhradně jejich problém. Sama se přitom nebojí ani černého humoru, existují ale témata, která jí příliš nesedí. „Paradoxně mi nevadí černý humor, ale mám problém s nějakými pedofilními tématy a nějakými fekálními věcmi a análním sexem,“ přiznává otevřeně. I v komedii tak pro ni existuje hranice mezi tím, co považuje za vtipné, a tím, co už jí jednoduše není blízké.
Stand-up ale dnes zdaleka není jedinou oblastí, ve které Kateřina působí. Společně s Lucií Macháčkovou a Alenou Dolákovou je jednou ze tří tváří nového podcastu Prskavky, který vydává Aktuálně.cz. Trojice v něm probírá nejrůznější stránky života – od práce a vztahů přes děti, chlapy a sex až po stárnutí, sebelásku, peníze, sny nebo vlastní trapasy. Pro Kateřinu je to další prostor, kde může využít svůj přirozený humor a zároveň být osobnější než při klasickém stand-upovém vystoupení. A právě společná energie tří různých žen je na formátu jedním z jeho hlavních lákadel.
Vedle toho se letos Kateřině otevřely dveře také do Evropy 2, kde moderuje víkendové ranní vysílání. K této příležitosti přitom vedla poměrně nečekaná cesta. Vděčí za ni mimo jiné lidem z projektu Na stojáka, s nimiž se podílela na parodii reality show Love Island. Aby natáčení nebylo příliš obyčejné, rozhodli se ho uskutečnit v zimě na sněhu. Protože v Na stojáka působí málo žen, přizvali také Ivanu Kulhánkovou. Kateřina se s ní skamarádila a svěřila se jí, že by se ráda vrátila do rádia. Na konci loňského roku jí pak od Ivany přišla zpráva s otázkou, jestli její zájem o Evropu 2 stále trvá. A z přání se najednou stala skutečnost.
Nástup do rádia pro ni znamenal i návrat k prostředí, které už znala, přesto se musela znovu učit. Tentokrát hlavně technickou stránku vysílání. „Používáš jich hodně, ale není to tak složitý,“ říká o množství tlačítek v režii. Před začátkem vysílání proto chodila do studia trénovat a seznamovala se s technikou. Výhodou byly předchozí zkušenosti s rádiem i mluveným projevem, bez pomoci kolegů by to ale podle vlastních slov měla těžší. „Hrozně děkuji svým kolegům, Kubovi Štěpánovi a Ondrovi Vodnému, že první dva dny se mnou vysílali, že tam se mnou celou dobu byli.“ Pomohli jí nejen s technikou, ale také s tím, aby první dny za mikrofonem zvládla v klidu.
Víkendové vstávání a pravidelný vysílací režim samozřejmě zasahují i do jejího soukromí. Kateřina ale přiznává, že v tomto ohledu má doma výhodu. Její manžel Jiří Kalemba je sportovní komentátor, takže ani jejich společný život nikdy nebyl založený na představě, že oba pracují od pondělí do pátku od devíti do pěti. „Já žiju se sporťákem, takže on taky úplně nepracuje pondělí až pátek od 9. do 6.,“ směje se. Už dříve proto byli zvyklí plánovat život podle zápasů, cestování a jejích stand-upových vystoupení. Ranní vysílání má navíc jednu výhodu: po skončení programu jí ještě zbývá velká část dne. Někdy si může vzít také volno, i když připouští, že každá nová pracovní povinnost přináší nutnost hledat rovnováhu. „Ale já to prostě beru jako nějakou příležitost,“ dodává Kateřina.
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