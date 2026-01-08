Chladné noci, horké účty za veterinu: mráz může zvířatům uškodit víc, než si myslíte

Lidé by měli při současných mrazech věnovat zvýšenou pozornost také péči o zvířata. Třeba některá plemena psů chovaných venku je vhodné načas umístit do garáže nebo chodby. U starších psů pak Komora veterinárních lékařů (KVL) doporučuje zkrátit procházky. Na to, zda chovatelé zvířatům zajistili vhodné podmínky, se teď více zaměřuje i Státní veterinární správa (SVS).
Nedostatečná péče během trvajících mrazů může zvířatům způsobit záněty močového měchýře a ledvin, slepicím mohou omrznout hřebínky. Mrazy zároveň podle SVS ohrožují zejména mláďata. Podle meteorologů pak budou teploty pod nulou v nejbližších dnech pokračovat. Třeba v noci na čtvrtek klesnou nejčastěji na minus 11 až minus 16 stupňů Celsia.
Zvířata, která jsou celoročně venku, by měla mít podle prezidentky KVL Petry Šinové zateplenou boudu s bohatou podestýlkou, třeba z dřevité vlny nebo ze slámy. Matrace či deky nejsou vhodné, neboť vlhnou. "Pokud se jedná o zvířata krátkosrstá (třeba maďarský ohař, dobrman), je vhodné umístit je do vnitřních prostor, například garáže, sklepa nebo chodby, kde nebudou běžné pokojové teploty, ale nižší, aby neztratili adaptaci pro venkovní teploty," dodala Šinová.
Šinová poukázala na to, že psi chovaní vevnitř nemají srst pro pobyt venku. Majitelé by je proto před procházkou měli opatřit oblečkem a následně jim také vyčistit tlapky od posypové soli, jelikož dráždí kůži, případně tlapky namazat speciální mastí. "Je také důležité dbát na výběr oblečku. Klasický svetr je spíše ozdoba a nechrání před větrem. Je vhodnější zvolit obleček z nepromokavého a větru odolného materiálu, do mrazů, jako máme teď, se zateplením, například fleecem," řekla Šinová.
U venkovních zvířat by si měli lidé podle Šinové i mluvčího SVS Petra Vorlíčka dávat pozor na to, aby jim nezamrzala voda. Právě na zajištění dostatečného napájení a vhodného krmiva se teď SVS při kontrolách mimo jiné zaměřuje. Podle Vorlíčka ale zvýšené riziko v zimě představuje i přeprava zvířat.
"Krátkodobé přepravy je vhodné provádět v teplejších hodinách dne, kdy je pravděpodobnost nejvyšší denní teploty. K nakládce zvířat by nemělo docházet v brzkých ranních hodinách, kdy jsou teploty nejnižší a vlhkost naopak nejvyšší. U dlouhodobé přepravy je nezbytné pečlivě sledovat předpověď počasí a v případě očekávaných extrémních teplot zvážit odložení transportu," uvedl Vorlíček. Mláďata a březí samice by se v mrazech neměly přepravovat pokud možno vůbec, dodal.
Pro pěstitele plodin problém představují spíše výkyvy počasí než mrazy, řekl ČTK prezident Agrární komory Jan Doležal. Mrazy mohou podle něj naopak omezit výskyt škůdců. "Zemědělci se shodují, že ochrana proti mrazům začíná především prevencí - výběrem odolnějších odrůd a dobrým stavem porostů před zimou, protože v samotném zimním období už jsou možnosti zásahů velmi omezené," uvedl předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha.
