Chcete vydat knihu? U nás neplatíte za její tisk! Bookla.cz

Revoluční řešení ve vydávání knih přichází do ČR. Buďte jeho součástí díky projektu Bookla.cz.

Uvažovali jste někdy nad tím, že byste napsali a vydali vlastní knihu? Pak by vás neměl minout nový projekt Bookla.cz, za nímž stojí lidé z tiskárny a vydavatelství PowerPrint, která má více než 20 letou tradici ve vydávávání knih pro autory a samonakladatele.

Pominu-li smlouvu s nakladatelem, doposud jste měli jako autoři v zásadě 2 možnosti, jak knihu vydat. Tou první bylo, že jste si v tiskárně nechali na zakázku vyrobit určitý počet knih, ty jste předem zaplatili, odvezli, a pak svépomocí prodávali. Druhou možností bylo oslovení distributora, který za obvyklých 55 % z ceny knihy, bude ve své distribuční síti knihy prodávat.

Obě varianty jsou možné i nadále, jen vyžadují značnou počáteční investici, a autor s sebou nese značnou míru rizika. My jsme se rozhodli, že autorům nabídneme třetí cestu.

Přicházíme s revoluční službou, pomocí které bude vydání knihy jednodušší a dostupnější, než dříve.

Knihy tiskneme "Print on Demand". Co to znamená? Knihy tiskneme až ve chvíli, kdy si je někdo opravdu fyzicky objedná, z čehož pro vás plynou následující výhody:

Prodávejte knihy bez rizika remitendy (máte skladem vždy dostatečné množství pro objednávky, zároveň se nemusíte bát, že vám vytištěné knihy zůstanou neprodané na skladě). Šanci u nás dostane každý, dopředu lze jen velmi těžko odhadnout, zda daný titul bude mít u čtenářů úspěch, či nikoliv. Můžeme do prodeje znovu uvést i tituly, které jsou dlouhodobě vyprodané, a s jejich dotisky se již nepočítalo. Snížíme finanční náklady autora na nezbytné minimum.

U nás nikdy nebudete řešit kolik knih vytisknout nebo dotisknout. Neriskujete závratnou ztrátu a paletu neprodaných knih ve sklepě nebo u distributora. Zároveň je ale vaše kniha vždy dostupná k prodeji a nemůže se Vám stát, že by byla vyprodaná. Tento model je vhodný také pro školy, univerzity a nakladatele, kteří disponují daty starších titulů, u kterých ale není ekonomicky výhodné je vracet do standardní distribuce. Díky Bookle vám odpadají skoro všechny náklady, s minimální investicí uvedete knihu do prodeje, a sami si nastavíte prodejní cenu a svou marži.

Pokud knihu vydáte přes náš nový e-shop Bookla.cz, neplatíte za její tisk, a z každé prodané knihy vám, jakožto autorovi, náleží % provize, které si sami určíte. Naše starost je i skladování a samotná distribuce.

Vy se musíte postarat jen o kvalitní marketing, na základě kterého se bude kniha prodávat. Z vlastních zkušeností víme, že tituly samonakladatelů si ve velké míře kupují osoby z jejich blízkého okolí, nebo lidé, zajímající se o téma knihy. V tom vám v dnešní době slouží hlavně sociální sítě (a především Facebook). Propagujte vaše tituly, vše ostatní nechte na nás.

Projekt Bookla je součástí tiskárny PowerPrint, která je specialistou na malé a střední náklady knih a tiskovin. Kromě toho je jedničkou v tisku a vazbě diplomových prací v Česku, vyrábí fotoknihy do 24 hodin, a také fotodárky z vlastních fotek od jednoho kusu.