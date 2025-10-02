Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Chcete věrné zákazníky a motivované zaměstnance? Tohle funguje

iNET Solutions s.r.o.
před 2 hodinami
Firemní dárky jsou silný nástroj pro zvýšení motivace, budování loajality a růst vaší firmy.
Foto: iNET Solutions s.r.o.

Každý z nás si vybaví chvíli, kdy dostal dárek, který ho potěšil. Nemuselo jít o nic velkého, stačilo, že byl praktický, osobní nebo přišel v pravou chvíli. Přesně na tomto principu fungují reklamní předměty. Už dávno nejsou jen propiskami s logem. Firmy je vnímají jako nástroj pro budování vztahů, posilování loajality i propagaci značky.

Péče o zaměstnance začíná u detailů

HR manažeři vědí, že péče o lidi nekončí u benefitů. Rozdíl často dělají drobnosti, které potvrzují, že jsou součástí týmu. Onboarding balíček s termohrnkem, tričkem, zápisníkem či powerbankou nastartuje vztah už od prvního dne. Stejně tak teambuildingové vybavení nebo textil s potiskem posilují atmosféru spolupráce. A dárky k výročím nebo Vánocům fungují jako uznání, že práce každého má pro firmu hodnotu.

Foto: iNET Solutions s.r.o.

Zákazníci chtějí víc než jen obchod

Reklamní předměty mají podobný efekt i směrem k zákazníkům a partnerům. Nejsou jen dárkem, ale i prostředkem, aby značka byla vidět a působila více osobně. Merch na eventech odlišuje od konkurence a proměňuje zákazníky v ambasadory. Věrnostní programy fungují lépe, když místo slevy nabídnou něco praktického a trvalého. A právě Vánoce nebo výročí spolupráce jsou ideální příležitostí vyjádřit poděkování a budovat dlouhodobé vztahy.

Kvalitní reklamní předmět

Ne všechny reklamní předměty fungují stejně. Musí být praktické a odpovídat cílové skupině. Jiný smysl má dárek pro mladého zaměstnance a jiný pro obchodního partnera. Důležitá je i příležitost. To, co se hodí na teambuilding, nemusí fungovat na galavečeru k výročí firmy. Kvalita a kreativita potisku rozhodují, zda působí jako laciná reklama, nebo jako originální a promyšlená pozornost.

"Když s reklamními předměty pracujete chytře, je to velmi účinný nástroj. Ať už je použijete jako dárky pro zaměstnance nebo pro zvyšování loajality zákazníků a posilování brandu. Žádná inzerce nebo sleva nedokáže vyvolat takovou emoci. A spojit značku se silnou pozitivní emocí by měl být cíl každého markeťáka," shrnuje z vlastní zkušenosti Pavel Durdil, Brand Manager inetprint.cz

Foto: iNET Solutions s.r.o.

Skutečná udržitelnost není jen trend

Rostoucí význam mají skutečně udržitelné produkty. Nejde o nálepku, ale o reálnou hodnotu. Udržitelnost nespočívá jen v recyklovaném materiálu, ale i v místě vzniku. Taška vyrobená v Číně a dopravená přes půl světa udržitelná není. Lokální výroba podporuje ekonomiku, zajišťuje kvalitu i etiku a má nižší uhlíkovou stopu. Firma, která sáhne po udržitelném řešení, získá kvalitní produkty a tím se odliší od konkurence. Zároveň vysílá jasný signál o svých hodnotách, které dnes významně utvářejí vnímání značky.

Zdánlivá drobnost s velkým dopadem

Reklamní předměty jsou malým, ale účinným prostředkem, který podporuje motivaci zaměstnanců, upevňuje vztahy s partnery a posiluje loajalitu zákazníků. V konečném důsledku pomáhají firmám budovat stabilitu, důvěru i konkurenční výhodu.

 
