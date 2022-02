Chcete hubnout? Lehká pomoc!

Milé ženy, zvláště pro vás je k nahlédnutí tento článek, protože jsou to právě dámy, kterým záleží na tom, jak vypadají a dokážou pro to hodně udělat! Nejedná se jen o úpravu vlasů, starostlivost o pleť, ale hlavně o péči o své tělo a dodržování zdravého životního stylu.

A i když váš životní styl není zrovna nejzdravější, ale vy si to uvědomujete a přejete si shodit pár nadbytečných kilogramů, které vás trápí, dá se to změnit.

Testovali jsme keto diety!

Abychom vám usnadnili výběr mezi dietami, ke které možná právě směřujete, připravili jsme pro vás (případně i pro vaše mužské protějšky) srovnání nejčastějších keto diet, se kterými se jako by roztrhl pytel… K dispozici je vám i náš Ecoblog, kde nabízíme nejen přehledný souhrn diet, ale představíme vám i vítěze!

Ubezpečujeme vás, že se nejedná o žádný planý poplach, ale ketogenní dieta vážně funguje! Je vědecky prokázáno i proč a na základě čeho je organismus schopný si sáhnout pro energii do nastřádaných tuků, a nikoliv do svalů. Je to díky nastavenému stravovacímu systému, kdy jíte jídla, která obsahují vyšší procento bílkovin, které jsou staveními jednotkami našich orgánů, svalů, kůže, hormonů apod., a naopak přijímáte sacharidy a tuky v menší míře.

Pojďme k žebříčku diet

Nejlepší keto dieta je, dle našeho názoru, KetoDiet. Jedná se o českého výrobce a je navržena pro rychlé a zároveň i bezpečné hubnutí. Lze říci, že je ze všech dostupných dietek nejchutnější.

O krůček za ní zůstává KetoMix dieta, která je taktéž založena na vyšším příjmu bílkovin, a to v poměru 60 % bílkovin, 20 % zdravých tuků a 20 % nezbytných sacharidů. Ano, i sacharidy potřebujeme v našem hubnoucím životě, ale skutečně jen minimum.

Na stupínku vítězů se na pozici číslo 3 umístila KetoFit dieta s prvotřídním složením, a to právě pro ženy, kterým na sobě záleží. Osloví vás doba přípravy jídel, která se pohybuje v rozmezí od tří do pěti minut! A přiznejme si, která zaměstnaná žena a maminka má přemíru času, aby pro sebe nakupovala extra potraviny, stála u plotny a trávila čas přípravou dietního jídla!

Ketogenní diety nabízejí okamžitou a bezpečnou přípravu. A nejen to - báječně chutnají a kila mizí rychlostí blesku.