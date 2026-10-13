Ladovská zima s mrazem a zasněženými střechami se na Štědrý den koná málokdy – v prosinci totiž spolehlivě vítězí bláto a obleva známá už od sedmnáctého století. Pokud chceme k rozbalování dárků romantické závěje, existuje podle meteoroložky Dagmar Honsové jednoduché řešení: posunout Vánoce na konec ledna, kdy šance na sníh vyskočí na osmdesát procent.
Představa zimy se sněhem za okny, zamrzlými rybníky a mrazem, který vydrží celé týdny, se s dlouhodobými výhledy počasí stále hůře slučuje. Ani letošek zatím nic podobného neslibuje.
Nejnovější výhledy evropské služby Copernicus Climate Change Service z října 2026 dávají pro většinu Evropy přednost nadprůměrným teplotám. Podobný signál se objevuje také u srážek.
To ovšem neznamená, že celá zima proprší. Sezonní modely popisují pravděpodobný charakter několika měsíců, nikoli počasí v konkrétním městě v konkrétní den. Z teplotně nadprůměrné zimy proto nelze vyvodit, že sníh v Česku vůbec nenapadne nebo že se nevrátí silné mrazy.
„Může se tak stát i při ‚letních‘ zimách,“ upozorňuje meteoroložka Dagmar Honsová. I v období, kdy teploty jako celek zůstávají nad dlouhodobým průměrem, mohou přijít výrazná ochlazení nebo vydatné sněžení.
Déšť místo sněhu, a to i na horách?
Říjnový výhled evropské služby Copernicus naznačuje, že letošní zima bude v Evropě teplejší než obvykle. V řadě oblastí přinese také více srážek. Na tom se shoduje pět předpovědních modelů, které počítají s nadprůměrnými teplotami v prosinci, lednu i únoru. Jde ale o výhled pro velkou část Evropy, nikoli o konkrétní předpověď pro Česko.
Podle meteoroložky Dagmar Honsové teplejší počasí znamená, že srážky častěji přijdou jako déšť, a to i na horách. Neznamená to však, že sníh letos v zimě neuvidíme. Průměr za celou zimu totiž neříká, jaké počasí nás čeká v jednotlivých dnech. Po několika mrazivých dnech může přijít obleva a po ní další ochlazení.
Kdy se zima ozve
O tom, zda se studený vzduch dostane do střední Evropy, rozhoduje rozložení tlakových útvarů a směr proudění. Honsová upozorňuje také na tlakové níže, které přicházejí od Středozemního moře. Pokud postupují přes naše území pomalu, mohou přinést vydatné sněžení.
Výrazné ochlazení tak nemusí přijít jen na začátku zimy. Podle Honsové se v posledních letech vpády studeného vzduchu často objevují až na jejím sklonku. Souviset mohou s rozpadem polárního víru, rozsáhlého útvaru v atmosféře, který pomáhá udržovat velmi studený vzduch v okolí severního pólu.
Pokud se jeho cirkulace výrazně naruší, může to změnit proudění i v nižších zeměpisných šířkách. Samotné oslabení nebo rozpad víru však automaticky neznamená, že mrazivý vzduch zamíří právě do Česka. Rozhoduje i další vývoj atmosféry a konkrétní rozmístění tlakových útvarů.
Do letošní zimy navíc vstupuje silný jev El Niño, který ovlivňuje globální atmosférickou cirkulaci. Světová meteorologická organizace v říjnu upozornila, že by mohl přetrvat až do února 2027 a na přelomu podzimu a zimy ještě zesílit. Jeho dopady se však v jednotlivých částech světa liší. Ani silné El Niño samo o sobě neurčuje, zda bude v Česku mrznout nebo sněžit.
„Na Adama a Evu čekejte oblevu“
Zda budou na Štědrý den venku ležet závěje, nebo místo sněhu zaprší, se meteorologové dozvídají postupně. Zatímco celkový vývoj zimy odhadují měsíce dopředu, konkrétní počasí na Vánoce začínají předpovědní modely ukazovat zhruba 16 dní před svátky.
„Tak týden dopředu bude jasné rozložení tlakových útvarů a směr proudění,“ říká meteoroložka Dagmar Honsová. Ani tehdy ale není rozhodnuto. V roce 2012 ještě několik dní před Vánocemi nebylo jasné, zda k nám od frontálního rozhraní dorazí teplý, nebo studený vzduch. Rozdíl mezi oběma možnostmi představoval 15 °C.
Šanci na bílé Vánoce často snižuje takzvaná předvánoční obleva. Kolem svátků k nám totiž nezřídka proudí od západu či jihozápadu teplý vzduch od oceánu. Podle Honsové nejde o žádnou novinku posledních let. Připomíná i starou pranostiku „Na Adama a Evu čekejte oblevu“, která podle ní vznikla už v 17. století.
Za poslední opravdu sněhově bohaté Vánoce označuje Honsová roky 2001 a 2010. Na některých místech tehdy leželo přes 50 centimetrů sněhu. Takové podmínky ale nepanovaly všude. Záleží na nadmořské výšce i na tom, jaké počasí zrovna dorazí. A co kdybychom Vánoce slavili o měsíc později? Podle Honsové by 24. ledna šance na sněhovou pokrývku vzrostla až na 80 procent.
Teplý podzim zimu nepředpoví
Letošní teplé měsíce a sucho v některých oblastech mohou vzbuzovat dojem, že mírné počasí vydrží až do jara. Podle meteoroložky Dagmar Honsové ale podzim o podobě zimy mnoho neprozradí.
„Závislosti v počasí v jednotlivých měsících nejsou,“ říká. Ani teplý podzim tedy neznamená, že nás čeká mírná zima, stejně jako podzimní ochlazení nepředpovídá dlouhé lednové mrazy.
Důležitější je sledovat vývoj atmosférické cirkulace a nové výstupy předpovědních modelů. Sezónní výhledy se každý měsíc aktualizují a s blížícím se termínem se mění i množství informací, které mohou meteorologové nabídnout.
Výhled na několik měsíců dopředu má smysl číst jako orientační informaci o pravděpodobném charakteru sezóny, nikoli jako kalendář počasí. Modely mohou naznačit, že bude zima jako celek teplejší nebo srážkově vydatnější, ale nedokážou určit, kdy přesně přijde mráz, sněžení nebo obleva. Pro plánování zimních cest, lyžování nebo vánočních svátků je proto rozumnější sledovat předpovědi průběžně.
Jedno ale říjnové modely naznačují poměrně jasně: zima 2026/2027 má větší šanci na teplotně nadprůměrný průběh než na dlouhodobě mrazivou sezónu. O tom, zda přesto přinese několik dnů se závějemi nebo výrazným ochlazením, ale zatím rozhodnuto není.
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