„V tomhle týmu jsou dva naprosto absurdní lidé, kteří tam rozhodně nepatří.” S těmito slovy odjela rozzlobená havajská veterinářka Jenna Wallacová z Německa, kde se pokoušela o záchranu velryby Timmy. Mladý keporkak uvázl v mělkých vodách Baltu a snaha o jeho vyproštění se rychle změnila v přehlídku egoismu, snahy o zviditelnění a chaosu.
Poté, co stát na doporučení expertů přestal vyvíjet aktivní snahu vyprostit keporkaka Timmyho z mělké zátoky poblíž ostrova Poel, nechal volné pole působnosti soukromé iniciativě. Té se chopil podnikatel Walter Gunz a chovatelka koní Karin Walterová-Mommertová.
To, co původně mělo být nezištnou pomocí trpícímu zvířeti, se ale postupně začalo měnit v chaotickou situaci. Podle německých médií tým, který nemá žádnou jasně danou strukturu, nekomunikuje s veřejností dostatečně jasně. Na tiskových konferencích nepovoluje doplňující otázky a pokud se novináři snaží dostat se k informacím písemně či telefonicky, ponechávají samozvaní zachránci veškeré dotazy bez odpovědí.
Napětí ale panuje také uvnitř týmu. Jednou z jeho členek byla donedávna havajská veterinářka Jenna Wallacová, která se kytovci zabývá dlouhodobě. Nebyla ale spokojená s tím, jakým způsobem skupina funguje, a tak z Německa ve velmi špatné náladě odcestovala.
Obvinila aktivisty z maření záchrany
Ještě předtím Wallacová sdělila, že se podle jejího názoru někteří členové záchranného týmu chtějí na celé akci pouze zviditelnit. „Záchranáři se potýkají s omezeními, a to s těmi nejpřísnějšími. A navíc jsou v tomhle týmu dva naprosto absurdní lidé, kteří tam rozhodně nepatří,“ uvedla Wallacová.
Její kritika mířila na aktivistu Sergia Bambaréna a německého influencera Dannyho Hilseho, který je na internetu známý jako Danny Firstclass. Oba dva Wallacová viní z toho, že jí pokazili šanci Timmyho zachránit. Kromě toho jim vyčítá, že pro podobnou operaci ani jeden z nich nemá žádnou relevantní kvalifikaci.
Sergio Bambarén je peruánský spisovatel, jehož tvorba se točí především kolem delfínů a oceánu. Ve svých knihách se hodně zabývá ekologií a spiritualitou, přičemž sám sebe označuje za ochránce moří a „hlas oceánu“. Během svého působení v týmu se snažil komunikovat s uvízlou velrybou tak, že se na ni mentálně napojí a celkově se opíral o myšlenky, které patří spíše do kategorie ezoteriky.
Podle Wallacové tak na základě svých domněnek záchranářům nařídil, aby vyčkávali a k Timmymu se nepřibližovali, když se poté, co se mu podařilo vyprostit, začal opět přibližovat k mělčině. Veterinářka si ale myslí, že by bylo lepší, kdyby se ho pokusili vyvést na otevřené moře.
Hrál si s mobilem, kritizuje veterinářka
Výhrady ale měla také k Dannymu Hilsemu. „Pohrával si s telefonem a většinu času se natáčel,“ povzdechla si a dodala, že influencer měl jeden ze člunů, které Timmyho doprovází, nasměrovat do mělkých vod a kromě toho mu málem přejel ocasní ploutev lodním šroubem.
Hlavní veterinářka týmu Janine Bahr-van Gemmertová navíc skončila po zdravotních komplikacích v kómatu. Podle německých médií se tak stalo poté, co utrpěla mozkovou příhodu. Přestože podstoupila urgentní operaci, není v tuto chvíli jisté, zda se zotaví a její stav zůstává vážný.
Odborníci radí Timmyho nezachraňovat
Odborníci z Mezinárodní velrybářské komise (IWC) doporučují mezitím pro Timmyho co nejšetrnější paliativní péči. Zatím je stále naživu, pohybuje se a dýchá, i kdyby se ale dokázal s pomocí dostat na otevřené moře, nemusí přežít. Po dlouhé době na mělčině je zesláblý, váha jeho těla tlačí na vnitřní orgány a kromě toho je ve velkém stresu. Zajedno jsou s nimi také němečtí ochránci zvířat. „Ochrana zvířat neznamená prodlužovat život za každou cenu, ale vyhnout se zbytečnému utrpení,“ uvedli otevřeně.
Příběh Timmyho
Běžně se keporkakové vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba zvaná Timmy ale od začátku března plula v Baltském moři, kde uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod.
Krátce poté ale znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. Díky zvýšení hladiny moře ale i napodruhé dokázala odplout. Potřetí keporkak uvázl 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Na stejném místě pak ležel téměř tři týdny.
V pondělí velryba dokázala vyplout z mělčiny, zhruba po dvou hodinách ale znovu uvázla na místě opodál.
Navzdory kritice, která přichází jak ze strany veřejnosti, tak odborníků, se ale ministr životního prostředí spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko Till Backhaus aktivistů i nadále zastává. „Kdo nic nedělá, ten nedělá chyby,“ uvedl.
Celá situace budí dojem, že v ní už dávno nejde o pomoc kytovci v nouzi. Záchranné akce stojí nemalé peníze a přitahují obrovskou pozornost domácích i zahraničních médií. Jakmile skončí, ať už Timmyho záchranou nebo smrtí, jednotliví aktivisté přijdou o pozornost a spolu s ní i bezplatnou reklamu. Na tom, aby konec přišel, ať už jakýkoliv, tak ve skutečnosti nikdo z nich nemá osobní zájem.
VIDEO: Na severu Německa nedaleko Lübecku uvázla na pláži velryba
Zdroje: Focus.de, T-online.de, Ndr.de, Theguardian.com, Bluewin.ch
ŽIVĚ Třinec - Pardubice. Oceláři obřím obratem ožili, ve čtvrtém duelu mohou sérii srovnat
Sledujte online přenos ze čtvrtého utkání série finále play off hokejové extraligy mezi Oceláři Třinec a Dynamem Pardubice.
ŽIVĚ Zelenskyj ocenil půjčku od EU, první miliardy by chtěl v květnu či červnu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes ocenil schválení půjčky 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) od Evropské unie jako důležitý krok pro obranu Ukrajiny i pro vztahy s EU. Kyjev podle něj pracuje na tom, aby Ukrajina získala první část půjčky už v květnu či červnu. Peníze jsou potřebné pro výrobu a nákup zbraní, jakož i na přípravu kritické infrastruktury na příští zimu, vysvětlil.
Zemědělský fond zveřejnil analýzy k dotacím Agrofertu, chce předejít spekulacím
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dnes zveřejnil právní analýzy týkající se dotací Agrofertu. Fond ke kroku přistoupil s cílem otevřeně a srozumitelně vysvětlit svá rozhodnutí a předejít spekulacím či nejasnostem. Informoval o tom ve čtvrtek v tiskové zprávě.
Vlak, který potřebuje trolej i naftu. Talgo vyjelo, propojí Prahu, Moravu a Slovensko
České železnice jsou opět bohatší o další typ vlaku. Tentokrát jde o starší španělské soupravy Talgo, které získal dopravce Leo Express. Už na konci dubna poprvé vyjedou s cestujícími na trase z Prahy do Bratislavy přes Slovácko a do Prešova skrz Ostravsko. Nízká bílá souprava se skládá z několika krátkých vagonů, nabízí bistro vůz, oddíl pro děti i první třídu.
Kam mizí jaderní vědci? Náhoda je nepravděpodobná, záhadná úmrtí a zmizení vyšetřuje FBI
Nejméně deset vědců, kteří se ve Spojených státech zabývali výzkumem jaderných technologií, letectví a vesmíru, v posledních letech zemřelo nebo zmizelo. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) se začal zabývat možnou spojitostí mezi jednotlivými případy.