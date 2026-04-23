Chaos kolem Timmyho: veterinářka utekla, influencer se natáčel a spisovatel mluvil s duší kytovce

Alžběta Staňková, redaktorka magazínu Aktuálně
„V tomhle týmu jsou dva naprosto absurdní lidé, kteří tam rozhodně nepatří.” S těmito slovy odjela rozzlobená havajská veterinářka Jenna Wallacová z Německa, kde se pokoušela o záchranu velryby Timmy. Mladý keporkak uvázl v mělkých vodách Baltu a snaha o jeho vyproštění se rychle změnila v přehlídku egoismu, snahy o zviditelnění a chaosu.

Humpback whale lies on a sandbank off the Baltic island of Poel
Keporkak Timmy má podle expertů malou šanci na přežití. Přesto aktivisté bojují za jeho záchranu.Foto: REUTERS
Poté, co stát na doporučení expertů přestal vyvíjet aktivní snahu vyprostit keporkaka Timmyho z mělké zátoky poblíž ostrova Poel, nechal volné pole působnosti soukromé iniciativě. Té se chopil podnikatel Walter Gunz a chovatelka koní Karin Walterová-Mommertová.

To, co původně mělo být nezištnou pomocí trpícímu zvířeti, se ale postupně začalo měnit v chaotickou situaci. Podle německých médií tým, který nemá žádnou jasně danou strukturu, nekomunikuje s veřejností dostatečně jasně. Na tiskových konferencích nepovoluje doplňující otázky a pokud se novináři snaží dostat se k informacím písemně či telefonicky, ponechávají samozvaní zachránci veškeré dotazy bez odpovědí.

Napětí ale panuje také uvnitř týmu. Jednou z jeho členek byla donedávna havajská veterinářka Jenna Wallacová, která se kytovci zabývá dlouhodobě. Nebyla ale spokojená s tím, jakým způsobem skupina funguje, a tak z Německa ve velmi špatné náladě odcestovala. 

Obvinila aktivisty z maření záchrany

Ještě předtím Wallacová sdělila, že se podle jejího názoru někteří členové záchranného týmu chtějí na celé akci pouze zviditelnit. „Záchranáři se potýkají s omezeními, a to s těmi nejpřísnějšími. A navíc jsou v tomhle týmu dva naprosto absurdní lidé, kteří tam rozhodně nepatří,“ uvedla Wallacová.

Její kritika mířila na aktivistu Sergia Bambaréna a německého influencera Dannyho Hilseho, který je na internetu známý jako Danny Firstclass. Oba dva Wallacová viní z toho, že jí pokazili šanci Timmyho zachránit. Kromě toho jim vyčítá, že pro podobnou operaci ani jeden z nich nemá žádnou relevantní kvalifikaci.

Sergio Bambarén je peruánský spisovatel, jehož tvorba se točí především kolem delfínů a oceánu. Ve svých knihách se hodně zabývá ekologií a spiritualitou, přičemž sám sebe označuje za ochránce moří a „hlas oceánu“. Během svého působení v týmu se snažil komunikovat s uvízlou velrybou tak, že se na ni mentálně napojí a celkově se opíral o myšlenky, které patří spíše do kategorie ezoteriky.

Podle Wallacové tak na základě svých domněnek záchranářům nařídil, aby vyčkávali a k Timmymu se nepřibližovali, když se poté, co se mu podařilo vyprostit, začal opět přibližovat k mělčině. Veterinářka si ale myslí, že by bylo lepší, kdyby se ho pokusili vyvést na otevřené moře. 

Hrál si s mobilem, kritizuje veterinářka

Výhrady ale měla také k Dannymu Hilsemu. „Pohrával si s telefonem a většinu času se natáčel,“ povzdechla si a dodala, že influencer měl jeden ze člunů, které Timmyho doprovází, nasměrovat do mělkých vod a kromě toho mu málem přejel ocasní ploutev lodním šroubem. 

Hlavní veterinářka týmu Janine Bahr-van Gemmertová navíc skončila po zdravotních komplikacích v kómatu. Podle německých médií se tak stalo poté, co utrpěla mozkovou příhodu. Přestože podstoupila urgentní operaci, není v tuto chvíli jisté, zda se zotaví a její stav zůstává vážný.

Odborníci radí Timmyho nezachraňovat

Odborníci z Mezinárodní velrybářské komise (IWC) doporučují mezitím pro Timmyho co nejšetrnější paliativní péči. Zatím je stále naživu, pohybuje se a dýchá, i kdyby se ale dokázal s pomocí dostat na otevřené moře, nemusí přežít. Po dlouhé době na mělčině je zesláblý, váha jeho těla tlačí na vnitřní orgány a kromě toho je ve velkém stresu. Zajedno jsou s nimi také němečtí ochránci zvířat. „Ochrana zvířat neznamená prodlužovat život za každou cenu, ale vyhnout se zbytečnému utrpení,“ uvedli otevřeně. 

Příběh Timmyho

Běžně se keporkakové vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba zvaná Timmy ale od začátku března plula v Baltském moři, kde uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod.

Krátce poté ale znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. Díky zvýšení hladiny moře ale i napodruhé dokázala odplout. Potřetí keporkak uvázl 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Na stejném místě pak ležel téměř tři týdny.

V pondělí velryba dokázala vyplout z mělčiny, zhruba po dvou hodinách ale znovu uvázla na místě opodál.

Navzdory kritice, která přichází jak ze strany veřejnosti, tak odborníků, se ale ministr životního prostředí spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko Till Backhaus aktivistů i nadále zastává. „Kdo nic nedělá, ten nedělá chyby,“ uvedl. 

Celá situace budí dojem, že v ní už dávno nejde o pomoc kytovci v nouzi. Záchranné akce stojí nemalé peníze a přitahují obrovskou pozornost domácích i zahraničních médií. Jakmile skončí, ať už Timmyho záchranou nebo smrtí, jednotliví aktivisté přijdou o pozornost a spolu s ní i bezplatnou reklamu. Na tom, aby konec přišel, ať už jakýkoliv, tak ve skutečnosti nikdo z nich nemá osobní zájem.

VIDEO: Na severu Německa nedaleko Lübecku uvázla na pláži velryba

Na severu Německa nedaleko Lübecku uvázla na pláži velryba. | Video: Brian Allen KSFY

Zdroje: Focus.de, T-online.de, Ndr.de, Theguardian.com, Bluewin.ch

Mohlo by vás zajímat
Canada's PM Carney meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy in Halifax

ŽIVĚ Zelenskyj ocenil půjčku od EU, první miliardy by chtěl v květnu či červnu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes ocenil schválení půjčky 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) od Evropské unie jako důležitý krok pro obranu Ukrajiny i pro vztahy s EU. Kyjev podle něj pracuje na tom, aby Ukrajina získala první část půjčky už v květnu či červnu. Peníze jsou potřebné pro výrobu a nákup zbraní, jakož i na přípravu kritické infrastruktury na příští zimu, vysvětlil.

Pronajatá lokomotiva vlak jen tahá. Veškerou další potřebnou energii si dle Emila Sedlaříka, mluvčího společnosti Leo Express, Talgo vyrábí samo. Topí si, vyrábí elektřinu a v létě klimatizuje.

Vlak, který potřebuje trolej i naftu. Talgo vyjelo, propojí Prahu, Moravu a Slovensko

České železnice jsou opět bohatší o další typ vlaku. Tentokrát jde o starší španělské soupravy Talgo, které získal dopravce Leo Express. Už na konci dubna poprvé vyjedou s cestujícími na trase z Prahy do Bratislavy přes Slovácko a do Prešova skrz Ostravsko. Nízká bílá souprava se skládá z několika krátkých vagonů, nabízí bistro vůz, oddíl pro děti i první třídu.

