Jako z verneovky. Retro roubenka v Jizerských horách je uvnitř "pěkně zamotaná"

Rodina sklářů si v Jizerských horách koupila stoletou roubenku. Okouzlila je atmosférou starých časů i lokalitou uprostřed přírody. Na dohled není žádná civilizace, poletují tu jen modřinky a kolem pobíhá divoká zvěř. Na stavu domu se ale podepsal zub času, a tak ho majitelé museli nechat kompletně opravit. Přizvali si k tomu studio Mjölk.

"Plus minus zachováváme původní tvar domu. Do kamenné části roubenky jsme přemístili technickou místnost, sprchy a toaletu. Pak jsme k němu přistavěli zcela novou prosklenou část, v níž se zrcadlí okolní příroda," popisuje architekt Jan Vondrák z libereckého studia Mjölk.

Do nové části se z úrovně roubenky schází po pěti schodech. Člověk má tak uvnitř pocit, jako by byl po pas utopený v trávě nebo ve sněhu. Strop v místnosti navíc zrcadlí vše, co je venku, čímž mizí hranice mezi interiérem a exteriérem. "Je to chalupa na společné trávení času. Nikdo se v ní nemůže zašít. V chodbě jsme navrhli zrcadlovou podlahu, což majitelům umožňuje vidět, kde se kdo nachází. Například když si děti hrají nahoře v patře, rodiče je vidí až z kuchyně. Prostor díky tomu působí zamotaně a hravě," popisuje architekt.

Nahlédněte s námi do Skleněné chalupy v Jizerských horách.