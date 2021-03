Cestovatel Přibáň vyměnil trabanty za žlutou žábu. Nemá střechu ani topení, ale plave

S trabantem se podívali do Afriky, Jižní Ameriky, Asie i Austrálie. Další výpravu už ale cestovatel Dan Přibáň a jeho parťáci chtějí podniknout v jiném autě. Ukrajinský LuAZ 967 původně vznikl pro armádu a měl by umět i "plavat". Kdy a kam "žlutý cirkus" s obojživelníkem vyrazí, zatím není jasné.

Tým cestovatele Dana Přibáně si dobu, kdy lidé kvůli pandemii musí zůstávat doma, zkracuje přípravou nového dopravního prostředku. Náhradu za trabanty, které posádku proslavily a vozily ji po celém světě, dobrodruzi poprvé představili začátkem března ve videu na svém YouTube kanálu.

Vozítku, které momentálně testují a dolaďují, aby splňovalo jejich nároky, přezdívají žlutá žába. Jeho skutečný název je LuAZ 967, pochází z Ukrajiny a bylo vyvinuté pro armádu. Přibáň přiznává, že trabant je oproti němu luxusní limuzína. Protože vždycky chtěl dokazovat, že svět se dá objet i bez velkého drahého auta, stala se žlutá žába ideálním kandidátem.

"LuAZ nemá nic, co není nezbytně nutné. Nemá střechu, nemá pohodlné sedačky, nemá topení a stěrač má jen jeden. Na druhou stranu plave a auto, které plave, jsme prostě museli mít," napsal Přibáň na facebookové stránce projektu Trabantem napříč kontinenty.

O výměně trabantů začal tým "žlutého cirkusu" přemýšlet už před osmi lety během svého putování po Jižní Americe. "Řešili jsme, čím bychom mohli někam vyrazit. Nápadů byla spousta, ale vedlo jedno vážně divné auto, které nikdo neznal," uvedli na Facebooku cestovatelé, jejichž výpravy lidé znají z populárních filmů a seriálů.

Už v zimě 2014 si pak LuAZ zajeli vyzvednout na Ukrajinu. "Byla to divočina se spoustou vodky, sněhu a nějakými těmi úplatky. Přesto jsme nakonec dokázali LuAZ dostat domů. Pak nám ale vyrazil dech úspěch trabantího filmu a seriálu a my se rozhodli, že s trabíky ještě neskončíme," vysvětlili dobrodruzi, proč žlutou žábu vytáhli z garáže až nyní.

Žáby vyrazí tam, kde trabanty ještě nebyly

Na první výpravu s dvojicí nových aut, které namísto vojenské khaki ještě přelakují typickou žlutou barvou, se původně chtěli vydat už na přelomu dubna a května. "V téhle době měly přípravy původně finišovat. Kvůli covidu jsme v obrovském skluzu, což ale nevadí, protože teď stejně nikam nemůžeme," řekl Přibáň.

Momentálně se se svými parťáky přesunul do nové dílny. Původní základna, kde se připravovaly trabanty, totiž pro LuAZ neměla dostatečnou kapacitu. "Máme tři auta, ze kterých budeme stavět dvě. V nejbližších dnech je začneme rozebírat, pak je znovu složíme a nakonec je dovezeme klukům, kteří nám slíbili lakování," přiblížil cestovatel.

Kam se hodlá se žábami vypravit, zatím nechce prozradit pro případ, že by se konkrétní trasa kvůli komplikacím ještě musela změnit. "Ještě to ladíme. Chystáme se ale na místo, kde jsme s trabanty ještě nebyli a kde budeme moci naplno využít všeho, co naše nové auto umí," láká Přibáň na výpravu, která by podle současného plánu měla začít letos v červenci.

Připouští, že o tom, jestli je vozidlo opravdu schopné plavat, sám trochu pochybuje. "LuAZ zvládá spíš takové brodění. Nemá žádný lodní šroub a ve vodě jen tak točí kolečky. Za pořádné plovoucí auto ale zaplatíte několik milionů, zatímco jeden LuAZ nás stál mnohem méně. I když je to asi nejzoufalejší teréňák, který kdy kdo vyrobil, ve srovnání s trabantem se v něm i v horších podmínkách pohybuje naprosto skvěle," vyzdvihuje.