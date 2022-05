Jak moc se hýbe a co pocit bezpečí? Reportáž z přechodu české extrémní lávky

Reportér Aktuálně.cz natočil bezprostřední zážitky z přechodu nejdelší visuté lávky na světě, která se v pátek oficiálně otevře v rekreačním středisku Dolní Morava na Orlickoústecku. "Chce to trochu odvahy," píše provozovatel o atrakci, která má pro někoho až extrémní parametry. Je lávka adrenalinovým zážitkem, nebo její přechod zvládne (skoro) každý, i člověk, který podobné atrakce nevyhledává?

"My jsme si v redakci říkali, jak tuhle reportáž pojmout. Shodli jsme se, že existují tři typy lidí. Ti první na tuhle atrakci v životě nevstoupí. Další s tím naopak nebudou mít problém. No a třetí si nejsou jisti, výšek se bojí, ale tohle by snad možná mohli dát," vysvětluje v úvodu reportáže její autor Martin Krepindl. Jak nakonec přechod lávky pro člověka, který rozhodně nevyhledává podobné atrakce, dopadl, zjistíte ve videu v úvodu článku.

Visutý most Sky Bridge, který má v nejvyšším bodě 95 metrů, překonává údolí Mlýnského potoka z horského hřebene Slamník na hřeben Chlum. S délkou 721 metrů bude stavba pro pěší nejdelší svého druhu na světě. Atrakce má pomoci stabilizovat či zvýšit návštěvnost areálu, řekl generální ředitel společnosti Sněžník Martin Palán. Podle ochránců přírody je projekt problematický, nepříznivě ovlivní ráz krajiny.

Výstavba Sky Bridge stála zhruba 200 milionů korun. Podle Palána by se investice měla vrátit do deseti let. Vstupné 390 korun pro dospělého na místě či 350 korun při koupi na e-shopu považuje za přiměřené a srovnatelné s obdobnými atrakcemi ve světě.

S výhradami veřejnosti nebo ekologických organizací například kvůli narušení rázu krajiny se společnost Sněžník nesetkala. Středisko neleží v chráněné krajinné oblasti a podle Palána se vše uskutečnilo v souladu s územním plánem i požadavky příslušných institucí.

Podle ředitele regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) v Olomouci Michala Servuse je projekt visutého mostu v Dolní Moravě z pohledu ochrany přírody problematický, protože nepříznivě ovlivní ráz krajiny. "Je to samozřejmě objekt, který je z dálky dominantní," řekl dnes ČTK Servus.

Na visutý most turisté nastoupí v nadmořské výšce 1110 metrů a vystoupí o šest metrů výše. Návštěvníci se do výchozího bodu dopraví lanovkou, na druhé straně mostu si mohou projít naučnou stezku Most času s prvky rozšířené reality. Hra s devíti naučnými panely se dotýká témat ochrany přírody a pohybu v ní, ale i historie a příběhu konkrétní rodiny z Dolní Moravy od roku 1935 do současnosti. Celá konstrukce lávky zavěšená na pylonech se montovala po napnutí hlavních lan přes údolí.