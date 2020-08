Jako Tom Hanks ve filmu Terminál. Na letišti v Praze lze spát i sednout si do kokpitu

Čekání na letišti může být pěkná nuda. Ať už proto, že jste potřebovali dojet s předstihem, letadlo má zpoždění, stala se mimořádná situace, anebo letíte v nestandardní čas. Pražské letiště přitom nabízí řadu zajímavých aktivit, kterými si můžete nejen zkrátit čekání, ale také obohatit víkend. Snaží se tak kompenzovat ztráty ze slabé letní sezony.

Zatímco loni v létě praskalo Letiště Václava Havla ve švech a co pár minut přistávala a vzlétala letadla, letošní sezona je mnohem klidnější. Letecká doprava se s dopady koronaviru potýká od března, kdy se provoz de facto zastavil, a přestože se v Česku koncem května přísná opatření uvolnila, terminály Letiště Václava Havla i provoz na něm zůstávají i přes vrcholící hlavní sezonu letních dovolených spíše klidné.

Dojem potvrzují také statistiky. V červnu přes letiště cestovalo zhruba 39 tisíc lidí, což bylo oproti květnu pětkrát více. Meziročně jde však stále o zhruba 98procentní propad. "Za červenec bychom podle předběžných odhadů mohli odbavit přes 220 tisíc cestujících a v srpnu až 400 tisíc cestujících. V loňském červenci bylo odbaveno přes 1,9 milionu cestujících," porovnává Denisa Hejtmánková z tiskového oddělení Letiště Praha.

Přestože od uvolnění opatření uplynuly více než dva měsíce, na letišti stále zůstává zavřená řada obchodů a restaurací. A některé z nich, jako například lékárna na Terminálu 2, mají změněnou otevírací dobu. Nižší provoz tak inspiroval vedení pražského letiště k tomu, aby se více otevřelo veřejnosti.

Svatba s výhledem na letištní ranvej

Kromě exkurzí na místa, která běžný cestující nemá možnost prozkoumat, letiště od začátku července nabízí i uspořádání narozeninových oslav nebo svateb. "Dle našeho očekávání máme u svateb prozatím poptávky na příští rok, v rámci kterých řešíme individuální požadavky snoubenců. Nabídku svateb budeme moci příští rok také rozšířit například o terasu na Terminálu 1, která je momentálně v rekonstrukci," popisuje Hejtmánková.

Exkurze, během které se zájemci ponoří do tajů fungování letiště a nahlédnou do běžně nepřístupných míst, patří k nejpopulárnějším aktivitám. Do konce léta lze vyrazit na skupinovou nebo individuální prohlídkovou trasu každý den, vstupenka stojí 220 korun.

Exkurze do zákulisí letištního organismu

Petr Pfleger pracuje na pražském letišti již několik let a vyzkoušel si řadu různých pracovních pozic, nyní svoje zkušenosti a znalosti zužitkovává mimo jiné při provádění skupin. Bez mrknutí oka vypráví o historii letiště i technických specifikacích strojů. Nad architektonickým modelem Letiště Václava Havla na Terminálu 3 vysvětlí rozdíly mezi kontrolami v rámci a mimo schengenský prostor a následně se s celou skupinou přesouvá k bezpečnostní kontrole. Tou musí projít všichni bez ohledu na to, jestli nakonec do některého letadla nastoupí.

"Můžete si sundat pásek?" prosí zaměstnanec letiště návštěvníka u bezpečnostního rámu. "Mně ale spadnou kalhoty," vysvětluje dotyčný. "My jsme na to zvyklí," říká s ledovým klidem dozor.

Po kontrole je tajemstvím opředená odletová hala pro soukromé a byznysové lety odhalena. Vypadá to v ní úplně stejně jako na Terminálech 1 a 2, jenom sedaček je tady méně a cesta k letadlům je kratší. Na ploše před terminálem parkuje jeden Piper PA-42 Cheyenne soukromé společnosti a poslední přípravy před odletem finišuje také Boeing 737 jednoho známého českého byznysmena.

Průvodce Petr Pfleger během popojíždění autobusem po plochách jižní a severní části letiště zásobuje účastníky dalšími informacemi o fungování celého letištního systému, zatímco si lidé prohlížejí hangáry, cargo zónu nebo zázemí hasičů. Právě na zájemce o letištní techniku, včetně té hasičské, míří i nově zřízený zábavní park Runway Park nacházející se po trase od hlavní části letiště k Terminálu 3. Lidé se tam můžou podívat i do kokpitu letadla Airbus A319.

Letní akce na pražském letišti jsou reakcí na pokles provozu. "Rozhodli jsme se tuto nestandardní situaci vnímat jako příležitost a ukázat ojedinělé prostory našeho letiště, speciální techniku či nová místa široké veřejnosti," tvrdí.

Přestože je letošek co do počtu spojů i cestujících mnohem klidnější, na odletové tabuli se spoji to laickým okem nepoznáte. Nedělní tabule ukazuje odlety co deset minut, některé z nich i před pátou ranní.

V kůži Viktora Navorského

Pokud letíte v nestandardní hodinu anebo přestupujete a máte spoustu času, lze od loňska na letišti využít hotelového pokoje v AeroRooms, který je přesně na půl cesty mezi Terminálem 1 a 2. Na noc stojí 2000 korun.

Letiště navíc začalo nabízet zážitkové balíčky Noc na letišti, které obsahují exkurzi, snídani v nově zrekonstruované Restauraci Runway a parkování před terminálem. Balíček pro dva vychází na 2930 korun.

Vstup do AeroRooms je vedle restaurace KFC, dlouhá chodba a výtah vede návštěvníky do patra, kde se nachází recepce. Recepční v uniformě si následně zapíše jméno hosta, zkontroluje občanku a případně také letenku. Po předání karty od pokoje už se člověk může ponořit alespoň na čas do role Viktora Navorského ze slavného snímku Terminál s Tomem Hanksem.

Na rozdíl od filmového hrdiny z fiktivní země Krakozie však ubytovaní mají naprostou svobodu pohybu, a když budou mít štěstí, dostanou i výhled na nikdy nespící řídicí věž - jedno z nejdůležitějších míst celého letiště. Odhlučněná skla hotelu nepropouští žádný letištní hluk a v pokoji tak mírně hučí jen klimatizace. Klid panuje i na hotelové chodbě. Ten jednou za pár hodin protne příjezd výtahu a odchod či příchod nových návštěvníků.

Letiště apeluje na nošení roušek a dezinfekci rukou

Pokud dáváte přednost teplému jídlu na zemi než palubní nabídce ve vzduchu nebo předraženým sendvičům před nástupními branami, neměli byste minout zrekonstruovanou Restauraci Runway na Terminálu 1. Jídlo, včetně vegetariánského, si zde lze dát od šesti ráno do jedenácti večer. A ceny se pohybují od 110 korun.

Na celém letišti je stále doporučeno nosit roušky a umývat či dezinfikovat si ruce. Hejtmánková uvádí, že letiště se stará o pravidelnou dezinfekci všech prostor a na odbavovacích a informačních přepážkách jsou průhledná plexiskla.

Od června je na letišti také testovací místo na covid-19. Žadatelé bývají odbaveni během dvou až tří minut, u speciálně vyhrazeného prostoru mezi Terminály 1 a 2 musí lidé chodit po jednom, držet si odstupy a mít roušku.

Každý z čekajících dostává pořadové číslo, podle kterého jej odběroví pracovníci volají. K placenému testu se mohou přihlásit pouze lidé s platnou letenkou. Standardní test stojí 1750 korun, ten expresní s výsledky od tří hodin pak 7500.

Zatímco v loňském roce odbavilo letiště téměř 18 milionů cestujících, letos je to za první pololetí zatím 2,55 milionu. "Za celý letošní rok podle stávajících prognóz odhadujeme, že bychom mohli odbavit přibližně 5,5 milionu cestujících. Vše však závisí na dalším vývoji epidemiologické situace u nás i v zahraničí a také na poptávce po cestování a postupném návratu zahraničních turistů do Prahy a České republiky," uzavírá Denisa Hejtmánková.