Za pár stovek klid, bez nich účet za milion. Bez pojistky se na dovolené neobejdete

Letní dovolenou si Češi nenechají vzít. Podle průzkumu společnosti Pluxee a agentury Ipsos se na ni chystá vyrazit 80 procent z nás. Pokud míříte do zahraničí, nezapomeňte na cestovní pojištění. Dvě třetiny Čechů ho už musely využít. Nejčastěji kvůli zdravotním potížím nebo zrušenému zájezdu.

Nejde jen o pocit jistoty, ale také o ušetření peněz. Podle předsezonního průzkumu KB Pojišťovny 67 procent těch, kteří si ho před dovolenou pravidelně uzavírají, už jeho pomoc v minulosti opravdu potřebovalo. Náklady se v případě problémů snadno vyšplhají až do statisíců.

Infekce z jídla v Egyptě za 80 tisíc korun

"Zdravotní komplikace bývají nejčastější. Od běžných viróz a zánětů až po úrazy, operace nebo drahé repatriace. Například jeden z našich klientů si na Maledivách zlomil lýtkovou kost po pádu ve sprše. Následný transport lodí a letadlem, operace a repatriace do České republiky vyšly na více než 150 tisíc korun. Jiný byl v Egyptě hospitalizován kvůli infekci po jídle a jeho léčba vyšla na více než 80 tisíc," uvádí konkrétní příklady Gabriela Trojanová z KB Pojišťovny.

Další případ řešila pojišťovna v Belgii. Opařeniny horkým čajem vyšly na téměř milion korun, a to přesto, že nešlo o život ohrožující zranění. Spáleniny třetího stupně a 19 dnů v nemocnici udělalo své.



Zkušenosti mění obsah pojistky, už nejde jen o zdraví

Bez cestovního pojištění by na dovolenou neodjelo 94 dotázaných. Vlastní zkušenosti i zážitky přátel se promítají do toho, co si lidé mimo léčebných výloh připojišťují. Nejčastěji jde o úraz (66 procent), storno zájezdu (35 procent), odpovědnost za škodu (33 procent) nebo asistenci s porouchaným vozem (25 procent).

Právě storno už někdy řešilo 13 procent dotázaných, například čtyřčlenné rodině pojištění vrátilo přes 160 tisíc korun za neuskutečněný zájezd do Řecka kvůli náhlému onemocnění.

Jedete autem? Pozor na limity asistenčních služeb

Zhruba polovina Čechů se letos chystá na dovolenou autem, nejčastěji do Itálie, Chorvatska nebo na Slovensko. Pokud k nim patříte, zvažte připojištění. 31 procent respondentů v minulosti během dovolené řešilo poruchu nebo nehodu. Přesto se mnozí spoléhají výhradně na základní asistenční služby k běžnému pojištění auta, které ale často mají omezené limity.

Typický případ? Porucha vozu u jezera Garda: odtah, ubytování, taxi i převoz auta zpět do Česka vyšly v součtu na více než 60 tisíc korun. "Díky připojištění autoasistence to klienta přišlo na několik stovek. Bez něj by vše platil z vlastní kapsy," upozorňuje Gabriela Trojanová.

Ať už cestujete letadlem nebo autem, zkušenosti ukazují, že i malé pochybení nebo smůla v cizině mohou znamenat vysoké výdaje. A přestože si dovolenou plánujeme jako odpočinek, je dobré být připraven i na méně příjemné scénáře.