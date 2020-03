Z instalatéra úspěšným gastropodnikatelem. Moji lidi mají plat jako v Praze, říká

Tomáš Vrba před deseti lety začal oživovat poděbradskou gastroscénu a dnes spravuje šest podniků. V gastronomii přitom nikdy nepracoval, vyučil se stejně jako jeho otec instalatérem. Do Poděbrad se přestěhoval v roce 2009 a v současnosti patří ve 14tisícovém středočeském městě mezi podnikatelské hvězdy.

"K podnikání v gastronomii jsem se dostal úplnou náhodou. Po smrti otce jsem přemýšlel, co budu dělat dál, instalatérské řemeslo mě nebavilo a potkal jsem paní, které jsem dřív na poděbradské kolonádě pomáhal rekonstruovat dům. Padli jsme si do noty a nabídla mi prostor bývalé kavárny, kde vzniklo Café Oliver," začíná vyprávění 40letý Tomáš Vrba.

Původním nápadem přitom bylo vytvořit kavárnu pro matky a servírovat "pár baget, pár polívek a pár kafí", jak říká. Nakonec se ze skromného plánu stalo jedno z nejpopulárnějších míst na poděbradské kolonádě a první vlaštovka úspěšné gastrosítě La Place.

"Umím řemeslo a myslel jsem si, že gastronomii umí dělat každý. Netrvalo dlouho a ukázalo se, že jsem se spletl," přiznává s pokorou Vrba. Obor hotelnictví přitom studoval jeho starší bratr, se kterým po otcově smrti zdědili instalatérskou firmu. Povolání si tak prohodili. "Bratr zůstal v rodinné firmě a já jsem se šel věnovat gastronomii."

První podnik dostal jméno po psovi

První podnik dostal jméno po jeho Jack Russell teriérovi Oliverovi. "Přemýšlel jsem o Café Kolonáda, Café Promenáda, ale zdálo se mi to trapné. Pak jsem to chtěl pojmenovat po tátovi, který byl Karel, ale to se mi nakonec zdálo taky divné. No a jednou při hlazení psa Olivera mě napadlo, že kavárnu pojmenuju po něm," popisuje vznik názvu.

Kavárna se kromě psa Tomáše Vrby inspirovala také francouzskou gastronomií a náladou. Na jídelním lístku tak hosté najdou palačinky, toast croque-madame nebo kachní prsa, oblíbené jsou tu snídaně.

Podniky La Place profitují především ze své polohy. Lázeňská kolonáda s parkem je vyhledávaným místem místních i návštěvníků. Přestože v posledních letech roste také obliba Lázní Poděbrady, podle údajů do nich ročně přijede 25 tisíc lidí, Tomáš Vrba tvrdí, že jejich primární cílovou skupinou jsou stále místní (tvoří zhruba polovinu hostů) a mimo to lázeňští hosté. Cizinci představují asi deset procent klientely a jsou mezi nimi třeba i hráči nymburského basketbalového týmu.

Finediningový koncept se nechytl

Jeden basketbalový dlouhán hovořící anglicky se otočí ve čtvrtek kolem poledne také v restauraci Cucina jídlo & víno, pět let starém podniku sítě La Place. Ten sídlí ve zrekonstruovaném domě pocházejícím z roku 1932 a původně v něm měl být italský fastfood. Vrba se nakonec chopil příležitosti a vybudoval v něm restauraci. Původní finediningový koncept se ale příliš nechytl, a tak podnik po pár letech proměnil ve středomořskou restauraci.

Kuchyni tady šéfuje Richard Voržák, který dříve vařil v Itálii, Rakousku, Anglii nebo v pražském hotelu Four Seasons. Tip na šéfkuchaře dal Tomáši Vrbovi jeho kamarád kameník. "Dělal mu doma krb a Richard se mezi řečí zmínil, že shání místo někde blízko Poděbrad," popisuje majitel gastrosítě.

Pravou rukou šéfkuchaře je 21letý Michal Filipčík, jenž v Poděbradech studoval střední hotelovou školu. Ke kuchařskému řemeslu si podle svých slov hledal vztah postupně. Ke Cucině totiž vzhlížel a pracovat zde se "trochu bál".

"Byla to pro mě výzva, byl jsem těsně po škole a nechtěl jsem dělat v 'obyčejné' restauraci. Byl jsem tehdy do počtu, ale postupně jsem se vypracoval. S Richardem jsme si k sobě našli cestu a teď jsem takový jeho pomocník," říká mladík.

Opakem Cuciny je Náš hostinec, otevřený v roce 2017, který se zaměřuje především na českou kuchyni a pivo. "V Poděbradech až do otevření Našeho hostince nebyla kvalitní česká hospoda s tankovou plzní. Jsou lidi, kteří by do Cuciny nešli, ale jdou do Hostince," vysvětluje Vrba a netají se tím, že jej inspirovaly i pražské Lokály sítě Ambiente.

Inspirace v zahraničí i na Instagramu

Inspiraci pro podniky běžně čerpá zejména na cestách po Česku i zahraničí, ale i na Instagramu nebo Pinterestu. "Hodně cestuju, jím a koukám po restauracích. Inspiraci se pak snažím přenášet do Poděbrad, ale tak, aby to dávalo smysl," tvrdí. Sám na podniky dohlíží, ale jednotlivá místa mají na starosti provozní.

Do portfolia La Place patří kromě restaurací také butikový hotel Mamma's, noční bar Charles na zámku a Vilémovo pekařství, které se nachází taktéž na kolonádě. Podle Vrby je tajemstvím jeho úspěchu hezký interiér, prvotřídní servis a poděbradské ceny. Hosté do podniků míří také díky pozitivním recenzím na TripAdvisoru.

A díky dobré pověsti je mezi jeho zaměstnanci spousta Poděbraďanů. "Můžeme si dovolit zaplatit jim jako v Praze. Dojíždět do Prahy za prací vás baví první tři měsíce, ale je to hodina tam a hodina zpátky. Navíc Praha je neosobní, tady se lidi znají a mají k sobě jiný přístup. Je těžké sehnat kvalitní lidi, ale my je umíme zaplatit, což je výhoda našeho místa," tvrdí majitel La Place.

Mimo Poděbrady zatím Tomáš Vrba expandovat nechce. Podle svých slov má město rád a velkou výhodu spatřuje v blízkosti všech provozů. "Lidi Poděbrady rádi objevují, jakmile sem jednou přijedou, vždycky se znovu vrátí. Je tady levněji než v Praze, gastronomie je tady na stejné úrovni a je tady klid, takových stejných měst moc není," říká.

Za pár týdnů má v plánu otevřít v pořadí sedmý podnik - tentokrát vsadil na penzion na zámku.

Když nepracuje, vydává se na cesty anebo trénuje kitesurfing se svým synem, který si oba zamilovali. "Kitovat můžete všude, kde je vítr. Učíme se to, je to složité, ale je to výzva a je to super," říká nadšeně.

Na otázku, jestli jeho syn jednou převezme otěže gastrosítě, odpovídá, že bude záležet jenom na něm. A zavzpomíná ještě jednou na to, jak se v pubertě rozhodlo o jeho povolání instalatéra, ze kterého se nakonec vyvinulo něco úplně jiného.