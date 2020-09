Obnovili výrobu čokolády Lidka. Zájem je obří, jsme pořád vyprodaní, tvrdí manželé

View this post on Instagram

Hooray!! We are opening after nearly two months! Let's s celebrate with us our reopening 😉 We have prepared special chocolate-beer Fancy bread and new Milky chocolate bars (realy very special🐑🐮) and many many other goodies 😋 #reopening #chocolate #museum #lidkachocolate #beantobar #weareopen #kutnahora #afternoon #kutnahorachocolate #czech #byebyecovid19 @horazije @visitkutnahora @otockorunu @useit_kutnahora #malynakupvelkapomoc #supportlocals #localchocolate #horažije #podporujemečeskéznačky #familybusiness #czechbrand #traditional #podporujcesko