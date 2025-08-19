Prošli jste Česko křížem krážem? Jednu z nejhezčích stezek najdete u hranic Německa

Prestižní titul, který pravidelně udělují čtenáři časopisu Wandermagazin, letos získala Stezka Caspara Davida Friedricha v Saském Švýcarsku.
"Sasko je skvělá země pro pěší turistiku - a zvláštním klenotem je Saské Švýcarsko," uvedla k ocenění stezky v kategorii jednodenních výletů saská ministryně kultury a cestovního ruchu Barbara Klepschová.
Stezka pojmenovaná po jednom z nejznámějších německých romantických malířů Casparu Davidu Friedrichovi vede po patnáctikilometrovém okruhu mezi vesnicemi Krippen a Schöna - tedy těsně za česko-saskou hranicí u Hřenska.
Po stezce si užijete výhled na skalní města Saského Švýcarska, ale i na krásy Českého Švýcarska.
Inspirace a novinka
Ve vsi Krippen strávil Friedrich léto roku 1813. Na procházkách po okolí nasbíral inspiraci pro řadu svých pozdějších děl, na kterých jsou zachyceny i některé hory na české straně. Motivy z Českosaského Švýcarska jsou i na jeho nejznámější olejomalbě Poutník nad mořem mlhy.
Minulý rok si Německo připomnělo 250. výročí Friedrichova narození, a tak na stezce přibyly nové informační tabule.