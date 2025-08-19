Cestování

Prošli jste Česko křížem krážem? Jednu z nejhezčích stezek najdete u hranic Německa

před 48 minutami
Nejkrásnější turistická stezka v Německu leží jen několik desítek metrů za českými hranicemi. Trasa dlouhá 15 kilometrů nabízí nejen dechberoucí výhledy na skalní města, ale i dotek umělecké historie – inspiraci zde čerpal slavný romantický malíř, po němž je stezka pojmenována.
Foto: Profimedia.cz

Prestižní titul, který pravidelně udělují čtenáři časopisu Wandermagazin, letos získala Stezka Caspara Davida Friedricha v Saském Švýcarsku.

"Sasko je skvělá země pro pěší turistiku - a zvláštním klenotem je Saské Švýcarsko," uvedla k ocenění stezky v kategorii jednodenních výletů saská ministryně kultury a cestovního ruchu Barbara Klepschová.

