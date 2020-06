Švédská lázeňská vesnice je na prodej za sedm milionů dolarů, v ceně je i les

Lázeňská vesnice Sätra Brunn na východě Švédska leží zhruba 123 kilometrů od Stockholmu a žije v ní něco přes 300 obyvatel. Komplex, který sestává ze sedmi desítek budov, včetně kostela, mateřské školy, hotelu, lázeňského centra či konferenčního centra, je nyní na prodej za sedm milionů dolarů. Kromě toho je součástí kupní ceny i několik akrů lesa.

Historie dodnes plně fungující vesnice v kraji Västmanland sahá až do roku 1700, kdy zde byl vybudován základ lázní. Dodnes patří mezi nejznámější a nejstarší lázeňské komplexy ve Švédsku.

Současní majitelé ji koupili v roce 2002. Jonas Martinsson z realitní agentury Christie's International Real Estate řekl americkému zpravodajskému webu CNN, že skupina patnácti místních obyvatel tehdy obec koupila, aby pomohla zachovat kus švédské historie.

Skupina udržovala vesnici o rozloze 58 hektarů, čítající na sedmdesátku budov, více než 30 let. Pořádali také pravidelné akce a oslavy, jako je jeden z nejznámějších švédských svátků - letní slunovrat. Ten každým rokem lákal tisíce návštěvníků.

Nyní však stárnou a hledají někoho, komu by vedení vesnice mohli předat.

Místo vhodné pro odpočinek nebo spirituální pobyty

Kromě lázeňského komplexu, odsvěceného kostela, školy, restaurace či konferenčního centra a obytných domů je součástí prodeje také 34 hektarů lesa. "Je to velmi komplexní struktura, která se vytvářela během stovek let," uvedl Martinsson s tím, že takovéto místo nelze vybudovat jen tak během pár let.

O vesnici podle realitní společnosti projevilo zájem již několik lidí, realitní agentura však kvůli pandemii prodloužila uzávěrku až do konce srpna. O novém majiteli rozhodne dražba. Současná cena je stanovena na 7,6 milionu dolarů.

Do Sätra Brunnu jezdí především v létě skandinávští cestovatelé. Místo je podle realitního makléře vhodné také pro jógové nebo jiné spirituální pobyty.

Ti, kteří by místo rádi koupili, tak budou muset počítat například se zateplením nebo s nezbytnými opravami, aby se budovy daly využívat celoročně. A Martinsson uvádí, že bude možné využít také případné dotace od švédských organizací pro památkovou péči.

V Sätra Brunnu se nachází jeden ze sedmi nejčistších pramenů vody ve Švédsku. Lázně založil v roce 1700 provinční lékařský důstojník Samuel Skragge poté, co zjistil, že voda má léčivé účinky. Během druhé světové války a po ní se zde usídlilo několik tisíc uprchlíků z jiných zemí Evropy.

