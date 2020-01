Středověká vesnička u Komského jezera zavede vstupné, chce ale přitáhnout víc turistů

Pitoreskní středověká vesnička Corenno Plinio, ležící u populárního severoitalského Komského jezera, plánuje od konce března vybírat turistické vstupné ve výši pěti eur (v přepočtu zhruba 126 korun). Nový starosta chce využít popularity místa k tomu, aby vybral peníze na další rozvoj oblasti. Místní se proti nové vyhlášce bouří.

Ve vesničce na břehu Komského jezera žije podle britského deníku The Telegraph pouze 16 stálých obyvatel, pravidelně sem však přijíždějí tisíce turistů, aby si prošly středověké centrum.

Přes 60 procent návštěvníků Corenna Plinia je přitom ze zahraničí a do vesnice je vozí autobusy. Nový starosta Stefano Cassinelli se proto rozhodl popularity místa využít a od 29. března zavedl vstupné do vesnice ve výši pěti eur, v přepočtu zhruba 126 korun. Vybrané peníze chce využít k rozvoji vesničky, jejíž osídlení se datuje až do starověku. Postaví například muzeum pod širým nebem, které má nalákat ještě více turistů.

Místní se proti kroku nově zvoleného starosty bouří s tím, že poplatek turisty může odradit, a osada s dominantní hradní věží ze 13. století navíc není na masový turismus vhodná.

"Z nápadu zavést poplatek jsem zmatený," citoval britský list Angelantonia Mariettiho Andreaniho, který žije v místním starém hradě. "Nemyslím si, že tohle místo je vhodné pro masový turismus," podotkl také jeden z potomků slavného hraběcího rodu.

O zavedení poplatku pro návštěvníky uvažují i další italská města, která ale chtějí turismus hlavně regulovat. Benátky například vloni zavedly poplatek pro jednodenní turisty ve výši osmi eur (v přepočtu více než 200 korun).

S takzvaným overtourismem se ale potýkají i evropská města a kromě poplatků za vstup se snaží zavádět i další pravidla kultivující populární místa. Řím například od začátku nového roku zrušil u hlavních historických památek stánky se suvenýry a občerstvením.

Vedení rakouského Hallstattu zase oznámilo, že od jara zavede povinné rezervace pro zájezdové autobusy, bez nichž by se neměly do vesničky v oblasti takzvané Solné komory dostat. Rezervace na parkování a vyšší poplatky pro zájezdové autobusy zavedl vloni také Český Krumlov.

Video: Adršpašské skály pod návalem turistů