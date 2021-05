Česká herečka cestuje s dcerou obytnou dodávkou. Každá cesta je jako stěhování, tvrdí

Zavřená ubytovací zařízení a omezení cestovatelských možností v posledních měsících zvýšily poptávku po karavanech a obytných vozech. Prodej během letošní zimy stoupl meziročně až o 200 procent, pronájem zhruba o 50 procent. V novém seriálu Aktuálně.cz přinášíme příběhy lidí, kteří taktéž podlehli kouzlu pojízdného ubytování na kolečkách.

I z obyčejné dodávky se dá vyčarovat pojízdná chata na kolečkách. Své o tom ví herečka, dabérka a produkční Hana Kusnjerová, která si po narození dcery uvědomila, že má sice konečně čas na výlety, ale chybí jí vhodné auto.

S pomocí kamaráda si před dvěma a půl lety vybrala ojetou Caravellu od Volkswagenu a do interiéru si pořídila kompletní vestavbu na kempování. Tu lze ale snadno vyndat a auto pak slouží jako dodávka pro produkční nebo fotografické účely. Soběstačnost si na cestách zatím po Česku užívá společně se svou tříletou dcerou Eliškou.

"Řídím sice od 18 let, ale auto jsem nikdy nevlastnila. Když se narodila dcera, uvědomila jsem si, že mám spoustu času na to podnikat výlety, ale nemám úplně svobodu v pohybu, tak abych si mohla kdykoliv vzít auto a někam odjet. Když jsem začala přemýšlet, jaké auto vlastně chci, vyšla mi z toho dodávka. Ideálně dlouhá," vysvětluje Hana Kusnjerová.

Auto na běžné ježdění i na několikadenní přespání

Koupená dodávka vyžadovala pouze základní, běžné opravy. Hana Kusnjerová si ji pak opatřila novou podlahou, kamerou na couvání, přípojkou na 220 V, otočnou sedačkou u spolujezdce a loni také na zakázku vyrobenou vestavbou od české firmy. "Jsou to dva boxy, které se do sebe zacvaknou," popisuje.

Na své dlouhé dodávce má nejraději to, že i s vestavbou má uvnitř stále dostatek volného prostoru. "Vymyslela jsem si podélnou variantu, která má vyklápěcí postel do strany. Interiér dodávky se pořád snažím držet v tom nejjednodušším a nejefektivnějším uspořádání. Potřebuju, aby nebyla příliš zaplněná, abych mohla vyndat boxy a sklopit jednu řadu sedaček, když je potřeba," vysvětluje.

Každým rokem něco na autě vylepšuje a investuje do nové výbavy. Momentálně například plánuje přidat skryté barely na vodu pod auto, které by jí umožňovaly ještě větší soběstačnost na cestách.

Svoboda i s malým dítětem na cestách

Hlavní a nejdůležitější devízou je však pro ni svoboda, kterou jí auto dává. "Sednete si do něj a můžete jet kamkoliv. Jako bonus pak vnímám to, že je vysoké, takže i když jsem malá, mám v něm perfektní přehled a dobře se mi řídí. Když jsem se stala matkou a Eliška byla ještě malinká, necítila jsem se při řízení tak sebejistě, takže jsem byla hodně opatrná, což jsem do té doby nezažila. Ale v mojí dodávce se mi řídí komfortně," tvrdí herečka.

Dodávku využívá nejčastěji na výlety a krátké dovolené především v létě. "Vloni jsem si to užívala, protože Eliška už trochu povyrostla a mohly jsme společně obrážet kamarády, co mají chaty a chalupy. Mohla jsem přijet kdykoliv na krátkou návštěvu, zaparkovat na zahradě a být ve svém, aniž bych je rušila v jejich domácnosti," popisuje.

Zbytek roku ji využívá jako běžné osobní auto. Proto jedním z požadavků při koupi byla velikost. "Věděla jsem, že to bude můj jediný vůz, takže ho budu chtít používat i na běžné aktivity, což s obytňákem nejde. I teď během pandemie ho využívám víc než dřív, kdy jsem jezdila hodně hromadou dopravou," říká.

Kempy příliš nevyhledává a dává přednost zastavení v přírodě. "Ale protože jezdím s Eliškou sama a loni byla ještě hodně malinká, netroufla jsem si přespávat v noci v lese. Letos už to asi bude o trochu lepší. Snažím se vždycky domluvit, jsem takový slušňák, nikdy bych nekempovala na hulváta někomu na pozemku nebo uprostřed lesa, kde se to nemá," komentuje.

"Za hranice Česka potřebuju s sebou parťáka"

Právě v přírodě je její dcera nejšťastnější. "Je ráda, když jedeme kamkoliv do přírody, do lesa, kde jsou kamarádi, trávíme čas venku, spíme v autě a já si ráda užívám tu volnost a svobodu. Myslím, že pro děti je to naprosto skvělé," přesvědčuje Eliščina matka.

Mezi jejich nejdobrodružnějších zážitky s autem přitom patří zapadnutí ve sněhu na samotě u Litomyšle. "Tehdy jsem si říkala, že představovat si adrenalin z dobrodružství a zažívat jej jsou dvě rozdílné věci. Naštěstí jsme s sebou měly jídlo, oblečení i to nezávislé topení."

Hanku ale nakonec vyprostili náhodní kolemjdoucí. "Plánovala jsem, že budu volat traktor, ale nakonec nás zachránili," dodává.

Se svou dodávkou se ještě za hranice Česka sama nepodívala, do budoucna to však plánuje. "Potřebuju mít ale k sobě nějakého parťáka, se svými 48 kily si totiž nevyměním ani rezervu na autě, ba ani nepovolím šroub na rezervě. Soběstačná jsem jen do jisté míry," přiznává.

Obytné auto jako životní styl

Od té doby, co má svůj obytný vůz, si také všímá, že její vestavba zajímá více lidí v jejím okolí. "Lidí, kteří rádi cestují do přírody a dálek, mám kolem sebe hodně, a tak i když je to velmi specifická skupina lidí, dokud si takové auto nepořídíte, tak vás to téma nezajímá," říká.

Podle ní to ale není koníček pro každého. Na ježdění obytným vozem musí mít člověk čas a energii, přípravy před každou cestou se totiž tak trochu podobají malému stěhování.

"Měla jsem kolem sebe pár lidí, kteří obytné vozy měli, ale prodali je, protože třeba zjistili, že dvě léta s nimi jezdili, ale pak jim stálo před domem a nevyplatily se jim platit náklady spojené s jeho udržováním," říká.