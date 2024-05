Slovák na Salaši v Maroku učí surfovat. Hostům uvaří i halušky a velbloudí guláš

Když se Róbert Šutek poprvé vydal do Maroka jako instruktor surfování, netušil, že ho tato země okouzlí natolik, že zde bude každoročně trávit čas od podzimu do jara. Rodák z malé vesničky na Slovensku už několik let v poklidném městě Sidi Ifni provozuje Salaš – místo, které se stalo jakousi malou slovenskou ambasádou v severoafrické zemi.

"Do Maroka jsme se vydali poprvé na dovolenou v roce 2013 a chtěli jsme vyzkoušet tamní vlny," říká dlouhovlasý Slovák, který je pořád v pohybu, a tak spolu vedeme rozhovor přes Whatsapp. Právě řídí dodávku po jedné ze slovenských dálnic. Několikrát nám při tom vypadává signál. Vystudovaný inženýr se stal instruktorem surfování a poté začal pracovat pro evropské surf kempy. Nejprve pro český, poté pro jeden z nejstarších v Evropě, který se jmenuje Camino Surfcamp a má základny ve Španělsku i v Maroku. Související Stopovat začala v 15 letech. Mladá Češka prozkoumává svět za minimum peněz 21 fotografií Městečko Sidi Ifni s autentickým prostředím a poklidnou atmosférou, kterou ještě nezkazil masový turismus, Róberta okamžitě okouzlilo. Bývalá španělská enkláva nabízí kouzlo a mír, jež je v jiných částech Maroka obtížné najít. Když ve městě strávil několik zimních sezon, rozhodl se Róbert, že tu zakotví na delší dobu a s kamarádem Erikem založí vlastní podnik. Z marockého domu Salaš Nejdřív si od místního francouzského houslisty původem z Avignonu pronajali dům. Salaš, jak kluci podnik pojmenovali, nabízí ubytování v tradičním arabském domě zvaném riad. Na střeše se nachází otevřená terasa s pohodlným sezením, grilem a letní kuchyní, kde se dá relaxovat a užívat si nádherné výhledy. Než se ale "surf house" podařilo rozběhnout, bylo třeba jej opravit. Salaš se nachází v tradičním arabském domě. | Foto: Salas.surf "Trvalo to pět měsíců a nebylo to jednoduché, protože v Maroku byla snad jen malta a písek. Pro různé penetrační nátěry a další materiál jsme jezdili do Evropy," vzpomíná Róbert. Od té doby se toho dost změnilo. Do podnikatelských plánů zasáhla pandemie a kamarád Erik ze společného projektu odešel, ale nyní má Salaš za sebou už několikátou úspěšnou sezonu. Dekorace v Salaši kombinují tradiční marocké prvky s kousky typickými pro slovenskou kulturu, což vytváří unikátní a přátelskou atmosféru. Róbert v domě vytvořil místo, kde se sportovní aktivity, především surfování, prolínají s pohostinností obou jeho domovů. "Je to taková malá slovenská ambasáda v Maroku se zaměřením na sportovní aktivity a hlavně surfing," popisuje dlouhovlasý surfař podnik založený před více než pěti lety. Surfování a velbloudí guláš Salaš organizuje surf kempy, firemní teambuildingy a nabízí balíčky služeb podle přání klientů, čímž láká hosty nejen ze Slovenska a Česka, ale i z dalších částí Evropy a USA. Související Jednou jsem letěla za dvacet korun. Cestovatelka se dělí o tipy na levnou dovolenou 20 fotografií Kuchyně na Salaši kombinuje slovenské a marocké recepty a hosté mají široké možnosti ochutnat jídla z kvalitních lokálních surovin. "V Maroku je super jídlo. Ovoce a zelenina se pěstují přímo tady a nic se nedováží. Ryby jsou čerstvé," pochvaluje si Róbert, který návštěvníkům společně se svým týmem připravuje místní i mezinárodní kuchyni. Specialitou je velbloudí guláš, a protože se návštěvníci přece jenom ocitnou na slovenské Salaši, v nabídce jsou občas i oblíbené halušky. Nyní má Róbert po úspěšné, ale náročné sezoně. V dubnu totiž navíc v Sidi Ifni spolupořádal i surfařské závody, které jsou součástí Česko-slovenského poháru. Druhou polovinu roku stráví v Norsku, kde dřív pracoval jako kuchař. Léto ale stráví opět ve vodě. Jako průvodce bude s turisty jezdit po fjordech na kajacích. Do Maroka se chystá zase na podzim. "Cítím se tam jako doma," přiznává s úsměvem.