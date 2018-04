před 4 hodinami

Nadcházející prodloužený víkend slibuje teplé slunečné počasí lákající k výletům. Do Plas na Plzeňsku se sjedou fanoušci letectví, do Mostu zase východoněmeckých trabantů. Hrad Trosky a Hukvaldy láká na čarodějnický rej, Uherskohradišťsko zase na cyklovýlet za vínem. Kvetoucí stromy a květiny budou k vidění na olomoucké výstavě Flora i v Průhonickém parku u Prahy. Spousta zajímavých akcí se děje i za hranicemi Česka. Ve Vysokých Tatrách se koná festival Tatranská Májovka i se soutěží v pojídání halušek. V Nizozemsku oslavují královy narozeniny a ti, kdo se chystají do Švédska, by neměli zmeškat oslavy Valpuržiny noci, třeba ve studentské Uppsale.

autor: Magdaléna Daňková