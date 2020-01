Kouzelnou vesnici v Rakousku proslavilo Ledové království, teď ji trápí davy turistů

V alpské obci Halštat ležící v oblasti Solné komory na břehu jezera žije stabilně 780 obyvatel, každý den ji však navštíví okolo 10 tisíc lidí. Populární místo zapsané na seznamu UNESCO se tak podobně jako jiná oblíbená evropská města potýkají s takzvaným overtourismem. Manažerka cestovního ruchu obce tvrdí, že současný stav je neudržitelný a obec se letos zasadí o snížení počtu návštěvníků.

Halštat se dostal na seznam světového dědictví UNESCO v roce 1997 společně s dalšími obcemi v oblasti takzvané Solné komory ve střední části Rakouska. Jeho popularita však vzrostla především poslední roky, a to díky sociálním sítím i animovanému snímku Ledové království. Vesnice se údajně stala jedním z inspiračních zdrojů tohoto amerického rodinného filmu.

Počet návštěvníků v posledních letech stoupl v průměru na 10 tisíc denně, přičemž stálých obyvatel tam žije okolo 800. Nejvíc turistů přijíždí podle dostupných informací z Asie. V čínské provincii Kuang-tung dokonce od roku 2011 existuje věrná kopie Halštatu.

Turismus je však pro vesnici i její okolí velmi důležitou součástí ekonomiky. V turistickém ruchu pracuje řada místních, a někteří navíc pronajímají pokoje a chaty.

"Na druhou stranu je někdy vysilující mít v domovské vesnici tolik návštěvníků. Kromě toho jsou ceny v supermarketech mnohem vyšší než v jiných okolních městech," popsala problém manažerka halštatského cestovního ruchu Michelle Knollová pro americký web CNN.

Za neustávající popularitou rakouské vesnice, která dříve sloužila jako zázemí pro těžbu soli, stojí nejen filmový průmysl, ale především sociální sítě. Právě Instagram se podle Knollové i správce několika rakouských instagramových účtů Volodymyra Mazuroka významnou měrou podílí na návštěvnosti Halštatu.

"Když někdo přidá hezký obrázek Halštatu na Instagram, jeho sledující tam taky pravděpodobně budou chtít jet," tvrdí Knollová. Přiznává však, že i turistický odbor Halštatu inzeruje na sociálních sítích.

Mazurok přiznává, že turistický ruch je dvousečná zbraň, pro místní je to požehnání i prokletí zároveň. "Z turismu profitují, ale platí za to soukromím a komfortem," dodal pro CNN.

Nejezděte k nám, vyzval starosta turisty po požáru

Loni v listopadu vyhořelo několik pitoreskních domů na břehu Halštatského jezera a starosta Alexander Schuetz návštěvníkům vzkázal, aby do vesnice nejezdili, dokud domy nebudou opraveny. Michelle Knollová však CNN řekla, že do Halštatu stejně dále přijíždí, aby se na tu zkázu podívali.

Halštat se nyní snaží najít způsob, jak počet turistů snížit na rozumnou míru a zaměřit se na "kvalitní turismus". Starosta Schuetz nedávno britskému deníku The Times řekl, že by do budoucna počet turistů rád redukoval zhruba o třetinu. A to přesto, že loni deníku News.cn přiznal, že čínští turisté a jejich peníze jsou pro vesnici nepostradatelné.

Prvním krokem k redukci počtu návštěvníků by podle Knollové mělo být zavedení nového dopravního systému v květnu letošního roku. Ten by podle ní měl snížit počet autobusů přijíždějících do vesnice, a tedy i počet návštěvníků.

"Autobusy si budou rezervovat dopředu volné termíny, ve kterých mohou Halštat navštívit. Ty, které budou propojeny s přespáním, návštěvou muzea nebo plavbou lodí, dostanou přednost," popsala strategii manažerka cestovního ruchu.

Velký počet návštěvníků totiž zvyšuje nejen ceny v supermarketech nebo restauracích, ale narušuje životy místních lidí. V roce 2017 například musel Halštat najmout hlídače u kostelů, jejichž prací bylo odhánět turisty, aby nenarušovali mši, nehledě na počet turistických dronů, které nad vesnicí krouží.

Opatření na omezení počtu turistů a negativní dopady turistického ruchu zavedla již řada evropských měst, která zaplavují davy turistů. S nápadem na limitování počtu zájezdových autobusů přišel loni také Český Krumlov.