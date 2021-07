Nejluxusnější vlak na světě. "Palác na kolejích" má průhledné vagony, stojí miliardy

Francouzský designér Thierry Gaugain plánuje posunout zážitek z cestování po železnici na zcela novou úroveň. Navrhl soukromý luxusní vlak, který bude vyrobený na míru pro jednoho šťastného a velmi bohatého majitele. "Palác na kolejích” tvoří 14 vagonů, měří 400 metrů a bude stát v přepočtu přes sedm a půl miliardy korun.

Gaugain, který v minulosti spolupracoval i s věhlasným designérem Philippem Starckem, je známý svými působivými návrhy jachet, a to včetně 80 metrů dlouhé lodi jménem Venuše pro spoluzakladatele společnosti Apple Steva Jobse. I kvůli tomu Gaugain přemýšlí o jeho vdově jako o potenciálním vlastníkovi vlaku.

Zákazníka zatím nenašel a připouští, že možná bude muset objevit "někoho stejně bláznivého", jako je on sám. Cena vlaku se totiž bude pravděpodobně pohybovat kolem 350 milionů dolarů (v přepočtu asi 7,5 miliardy korun) a jeho výstavba potrvá nejméně dva a půl roku.

"Tento vlak je určený pro jednoho jedinečného vlastníka," uvedl Gaugain pro CNN Travel. "Není to veřejný ani osobní vlak. Majitel, kterého si představujeme, je někdo, kdo si je vědom jeho jedinečnosti a chápe, že nemluvíme jen o dopravě. Je to o cestování, ne o tom, jak rychle se dostanete z bodu A do bodu B," dodává.

Gaugain má totiž pocit, že cestování se více zaměřilo na rychlost než na skutečnou cestu. "Cestování není o rychlosti," říká. "Je o tom, abychom si udělali čas, protože čas je jediným pokladem, který máme."

"Tenhle vlak je jeviště," vysvětluje. Hosté v něm můžou měnit i světlo, všechny vagony jsou totiž z unikátního skla, díky kterému mohou být zcela průhledné.

Přestože se projekt na kolejích jeví jako razantní přechod od návrhů motorových jachet, Gaugain tvrdí, že tento nápad má už od dětství. "Ve vlacích je něco fantastického, vždycky mě fascinovaly."

Koncerty i večírky na balkonech

Vlak pojme přibližně 18 hostů, má jezdit rychlostí 160 kilometrů za hodinu a bude přizpůsoben pro provoz na železnicích v Americe a Evropě.

Cestující budou vstupovat na palubu přes uvítací halu uprostřed vlaku, která vede do jeho hlavní obytné části, jež zahrnuje ubytovací a zábavní prostory pro majitele, stejně jako prostor pro zvláštní hosty a společenskou místnost.

Hosté budou mít také přístup do "tajné" zahrady. Boční stěny vlaku půjde rovněž sklopit, a vytvořit tak terasy pod širým nebem, kde lze pořádat večírky nebo koncerty.

Luxusní vlak přichází v době, kdy pokračuje oživení nočního a dálkového cestování po železnici: rakouská společnost OBB oznámila spolupráci s německými Deutsche Bahn, francouzskými SNCF a Švýcarskými spolkovými drahami, které v příštích čtyřech letech uvedou do provozu nové linky "Nightjet" a lůžkový vlak mezi Curychem a Barcelonou.

Gaugaina to nepřekvapuje. "Jsou to vozidla budoucnosti, letadla jsou pozadu a další prostředky jsou velmi náročné na energii. Není nic udržitelnějšího než právě vlaky," dodává.

Mohlo by vás zajímat: Stavba první vysokorychlostní železnice v Tibetu trvala šest let. Na trati 121 mostů