Stařenka jela autem z Afriky až do Londýna, chtěla si dát čaj s královnou. Ta byla na dostizích

Julia Albuová se ve svých osmdesáti letech rozhodla přijmout nečekanou výzvu a vyrazila z Kapského Města v Jihoafrické republice až do Londýna, aby si dopřála čaj s britskou královnou Alžbětou II. Cesta ve dvacet let staré toyotě přes třetí největší kontinent světa jí zabrala pět měsíců.

Myšlenka pustit se na více než 15 tisíc kilometrů dlouhou cestu přišla chvíli před osmdesátými narozeninami Julie Albuové. Jako obvykle poslouchala svůj oblíbený pořad v rádiu, když se diskuse stočila na zálibu exprezidenta JAR Jacoba Zumy v nakupování extravagantních drahých aut.

Rozzuřená Albuová proto zavolala do rádia, že má dvacet let starou toyotu, se kterou by v pohodě dojela do Londýna, tak nechápe, proč Zuma potřebuje stále nová auta.

Její telefonát měl úspěch a Jihoafričanka byla v živém vysílání podpořena, aby vyrazila do Buckinghamského paláce a dala si čaj s královnou. To, co začalo jako vtípek, však postupně vyklíčilo v plán.

"Můj partner zemřel nedávno před tím, bylo to velmi vyčerpávající a uvědomila jsem si, že mi z života už moc nezbývá. Cítím se na 36 od ramen nahoru a na 146 od ramen dolů. A chtěla jsem, aby moje mladé já jednou vyhrálo," popsala Albuová britské BBC.

O šest měsíců později vyrazila na cestu ve svém šedivém autě pojmenovaném Tracy, pokrytém barevnými nálepkami sponzorů. "Nemohla jsem se dočkat, až vyrazím. Nechala jsem se naočkovat proti všem možným virům a doktor poznamenal, že nepotřebuji žádná preventivní opatření proti pohlavně přenosným chorobám, což se mě dotklo," nechala se slyšet.

Z Johannesburgu ji vyprovodila kolona harlejářů. Albuová zamířila jako první do Botswany, kde jí říkali "gogo" neboli babičko. Přestože se necítila na svůj věk a přespávala první noci ve stanu vedle auta, dobrodružství ji občas vyčerpávalo.

V tu chvíli ale při ní stála rodina. Zimbabwe tak projela se svou dcerou, Malawi se synem. "Byla jsem šťastná, když za mnou přijely moje děti a užívala si ty důvěrné chvíle, které jsme spolu strávili, ale tohle dobrodružství patřilo zejména mně a Tracy," vyprávěla žena.

Ačkoliv strávila většinu cesty sama, osamělá se nikdy necítila. S lidmi, které potkala cestou, sdílela zážitky i jídlo. A ačkoliv je spousta afrických států nechvalně známá svými úplatnými úředníky, když slyšeli, že si jede dát čaj s britskou královnou, měla prakticky okamžitě razítko v pase, aby mohla pokračovat dále.

Půlnoční koupel i cesta pouští

Přestože kolikrát litovala, že se na cestu Afrikou pustila až ve svých osmdesáti letech, užívala si ji plnými doušky. V Tanzanii si v jednom líbánkovém resortu zaplavala o půlnoci nahá, v Etiopii kempovala s dvacátníky v Danakilské proláklině - jednom z nejsušších a nejníže položených míst na světě. "Myslím, že nejvíce jsem si užívala cestu přes súdánskou poušť, směrem na Chartúm," sdělila BBC.

Meet Lady Julia Albu – an 80-y/o embarking an epic journey from Cape Town to Egypt in a ’97 Toyota Conquest. #CarteBlanche Sun. pic.twitter.com/HBq5hmCiRl — Carte Blanche (@carteblanchetv) June 28, 2017

První část její cesty skončila v Egyptě, kde měla několik obstrukcí s úředníky a uvědomila si, že si jako dívka kdysi nedokázala představit na podobnou cestu vyrazit. "Ale svět se naštěstí změnil a jsem za to ráda. Proč by jenom muži měli být těmi, kteří vyrazí na své velké dobrodružství?" komentovala.

Albuová pak nechala Tracy v káhirském přístavišti a odletěla na pár měsíců zpátky do JAR. Znovu se setkaly poté, co byla šedá toyota přepravena lodí přes Středozemní moře a jihoafrická dobrodružka doletěla do Řecka. Odtud pak zamířily společně přes Albánii, Černou Horu, Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko, Německo a Holandsko do Londýna.

"Toužila jsem si dát čaj s královnou, zejména poté, co jsem celému světu tvrdila, že k tomu dojde. Ale byl zrovna týden dostihových závodů v Ascotu a zřejmě měla jiné povinnosti. Angličané jsou velmi zvláštní," nechala se slyšet Jihoafričanka.

Přestože k setkání s Alžbětou II. nedošlo, Albuová nevěší hlavu a pokračuje ve své krasojízdě. Nyní míří do Itálie, odkud přepluje moře do Tuniska a zamíří zpět do Kapského Města.

"S věkem přichází svoboda, což si spousta lidí neuvědomuje. Ani já jsem to před svým dobrodružstvím nevěděla, ale v mém věku jste ve skutečnosti svobodnější než kdykoliv předtím. Ztratíte manžela, děti jsou dospělé a bojíte se mnohem méně všemožných důsledků," prohlásila Albuová.

Video: Podívejte se, jak to vypadá v mozku pražského letiště