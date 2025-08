"Nestihli jsme dojíst řízky." Podívejte se, jak si Češi užívají dovolenou i stížnosti

Skoro jako to kyselo, který bylo moc kyselý, se zdají některé reklamace a stížnosti, které jsou Češi schopni poslat do cestovních kanceláří – a očekávají jejich oficiální řešení. Někomu vadí rozložení kamínků na pláži, jinému zas počet ryb v moři. A někdo si stěžuje na ostrov, který kazí výhled. Češi si zkrátka dovolenou umí užít.

Řízky jsou nejspíš alfa a omega dovolené Čechů. Nejen když je let příliš krátký a klient nestihne řízky v letadle sníst, ale co teprve takový příliš brzký check-in na hotelu. To už je opravdu moc! "Musela jsem vyhodit řízky, které jsem přivezla z domova a počítala s nimi na první oběd. Jenže hotel nás ubytoval hned po příjezdu, nikoli v plánovaných 14:00, a rovnou nám dali i pásky na čerpání all inclusive, takže jsme šli na oběd v hotelu a řízky nepotřebovali," stálo v oficiální stížnosti.

Problém může být i gyros, který v Řecku nechutná tak dobře jako v restauraci v Česku. Anebo pivo - na Djerbě s ním nebyl spokojen český pivař. Zdálo se mu takové příliš slabé.

Brýle v moři a ostrov na obtíž

"Jeden klient si po dovolené stěžoval, že mu ve výhledu z pláže na moře bránil ostrov Krk," říká Jiřina Ekrt Jirušková, tisková mluvčí cestovní kanceláře Invia. Zcela vážně byla míněna i stížnost klientky, která se dožadovala úhrady brýlí. "Sluneční brýle mě pohltila voda v moři. Nikde jsem se nedočetla, že si nemám sluneční brýle brát do vody, že hrozí ztráta. Mohl by na to upozornit třeba delegát…," stěžovala si turistka.

K reklamacím bývá často přiložena i fotodokumentace - a někdy možná až příliš osobní. "Doporučujeme u fotografií zkontrolovat odrazy v zrcadlech a televizních obrazovkách, zda na nich není vidět klient nebo jeho partner/-ka bez oblečení," radí mluvčí Invia. I takové fotografie totiž v rámci reklamací do cestovek přicházejí. "Na důkaz poštípání hmyzem nám přišla dokonce fotografie nahého pozadí."

Jiný klient byl v Egyptě zklamán, když v moři bylo méně ryb k pozorování, než očekával - přestože se jednalo o resort ve vyhlášením podvodním světě. Problémem ale nemusí být jen ryby. Kamínky na pláži? To je teprve problém. Natož když nejsou rozloženy podle vašich představ. "Úplně přesně reklamace uváděla, že kamínky nejsou rozložené rovnoměrně," vysvětluje Simona Fischerová, tisková mluvčí CK Blue Style.

Zvláštní byla také stížnost v hotelu v bulharském Burgasu. "Starší pár si stěžoval, že skladba ostatních hostů na hotelu byla jiná, než očekával, ovšem nedodal už, jaká podle něj měla být," dodává Fischerová.



Palmy, počasí i barva trička

Pokud se chystáte na dovolenou před nebo po sezoně, můžete být překvapeni, že v dané destinaci není tolik lidí: "Na pláži byl před sezonou prazvláštní klid, jen pár turistů a několik stánků, žádní procházející prodavači se suvenýry…" V jiném případě si klient stěžoval na počasí. V Egyptě prý bylo "nesnesitelné horko".

Jak poznamenává Klára Divíšková, tisková mluvčí Čedoku, podobné stížnosti jsou běžné. A někdy míří opravdu mimo: "Například reklamace kvůli příliš silnému odlivu nebo reklamace od klientů, kteří si vybrali zájezd kvůli fotografiím s palmami, jež prý na místě neodpovídaly realitě. V jedné situaci klienti vznesli podnět kvůli tomu, že se během fakultativního výletu oblékli do nevhodných barev a negativně to podle nich ovlivnilo zážitek."

Podle mluvčích cestovních kanceláří jde většinou o jednotlivce. Naprostá většina reklamací se týká běžných a řešitelných problémů - třeba rozbité klimatizace nebo ucpaného odpadu. Tyto věci lze podle cestovních kanceláří často vyřešit hned na místě, pokud klient kontaktuje delegáta.

"Není správným řešením na místě problém neoznámit a po návratu sepsat reklamaci. Neohlásí-li ale zákazník takovouto závadu na místě a reklamuje ji až po návratu, poškozuje především sebe. Pokud by došlo k nápravě na místě, byla by jeho dovolená jistě příjemnější a k reklamaci by nebyl důvod," upozorňuje Petr Šatný z CK Alexandria. Podle něj je reklamací minimum a většina klientů už ví, co od dané destinace a úrovně služeb čekat.

Cestovní kanceláře se shodují, že počet oprávněných reklamací klesá, ale kuriózní podněty se stále objevují. A i když klient nezíská kompenzaci, může se alespoň zapsat do interního "reklamačního folklóru".

Takže pokud jedete k moři, počítejte s odlivem. Pokud si berete sluneční brýle, počítejte s rizikem. A pokud váš gyros nechutná jako doma - možná je to tím, že jste zrovna v Řecku.