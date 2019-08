Mladík jel na babetě z Nového Jičína do Gruzie. Spal za 36 korun, nabídli mu i řízky

Když se rodák z Pustějova u Nového Jičína před rokem vrátil z dobrodružného stopovacího závodu, zařekl se, že letošní léto stráví na vlastní výpravě. Koncem jara si proto sbalil zavazadla a šlápl do pedálu 21 let staré babety, aby se vydal vstříc Gruzii. Cesta tam i zpět včetně toulání se po kavkazských horách mu zabrala necelé tři měsíce.

"Cesta byla fantastická a jel bych znovu," říká na úvod svého vyprávění 23letý student Vysoké školy báňské Filip Tomášek, který se z putování vrátil před pár týdny.

Svou cestu začal koncem května v novojičínském Pustějově, odkud jel do Gruzie přes Polsko, Ukrajinu a Rusko. Jawa Babetta 210 vytáhne maximální rychlost na 40 kilometrů v hodině, přesto Tomášek zvládl cestu na gruzínsko-ruské hranice za necelý měsíc.

Na dobrodružnou cestu do hornaté země na Kavkaze vyrazil na odlehčeném mopedu, protože nerad šlape na kole. "Takže sedm tisíc kilometrů bych na něm fakt neujel. Navíc by to nebylo žádné velké dobrodružství, maximálně na něm píchnete duši nebo vyměníte řetěz. Žádné větší problémy by nastat neměly," odůvodňuje svůj dopravní prostředek z roku 1998.

Celý moped upravil se svým známým a pár měsíců před odjezdem se o něm snažil naučit co nejvíce detailů. "Doteď nemáme žádné hlubší znalosti babety, a kdyby se mi stalo něco s elektrikou, tak jsem možná ještě na cestě," říká se smíchem. Pro cestu na východ se inspiroval dobrodruhem Tomášem Vejmolou (Tomík na cestách), který se proslavil cestou tuktukem z Thajska a jenž do Gruzie vyrazil pár let předtím na kole.

Nechtěl jsem si koupit all-inclusive dovolenou

I Filipa východní Evropa a blízká Asie lákaly. "Lákala mě Ukrajina, Rusko i Gruzie hlavně kvůli horám. Nechtěl jsem si koupit all-inclusive dovolenou u moře, chtěl jsem zažít dobrodružství," zdůrazňuje. Objevil ale i srdečnost a pohostinnost chudých lidí na východ od Česka.

Mezi jeho nejzajímavější zážitky patří nocleh v gruzínském městě Kutaisi za 36 korun. "Když jsem ho našel, říkal jsem si, proč to nezkusit. Nakonec jsem zjistil, že jsem byl úplně první ubytovaný host u jedné mladé holky. Ta mě pak s sebou vzala za kamarády do centra a byl z toho večírek. Přišli jsme ve čtyři ráno a část večera si pamatuju jenom z fotek," vzpomíná.

Gruzie jej lákala ale nejen kvůli proslulé pohostinnosti a nízkým cenám, ale především kvůli horským štítům Malého a Velkého Kavkazu.

Babetě se ale do vyšších nadmořských výšek šplhat nechtělo a první problémy přišly na rusko-gruzínských hranicích v oblasti Kazbeku. "Musel jsem došlapávat několik kilometrů v kopcích. Babeta prostě nechtěla jet. Snažil jsem se ji spravit, ale nepřišel jsem na problém. Navíc jsem neměl připojení k internetu, abych zjistil, co s ní je. Co chvíli jsem zastavoval a nakonec u mě přibrzdil kluk z Ruska, který jel menší dodávkou, a převezl mě do Tbilisi," vysvětluje Filip.

Maršrutkou do hor

S jazykovou bariérou problém neměl, dříve se totiž na střední škole učil rusky, a ačkoliv nebyl excelentním studentem, znalosti mu na běžnou komunikaci stačily. "Lidi mi říkali, že mi rozumí a já jsem jim rozuměl, takže i ty čtyřky asi k něčemu byly. Když jsem nevěděl, jak to říct rusky, řekl jsem to česky s ruským přízvukem a taky to mnohokrát zafungovalo," říká.

Když dorazil do gruzínského hlavního města, moped svépomocí s kamarádem na telefonu opravil a dojel s ním až do Kobuleti na jihu země. Zde motorku nechal odpočinout v místní škole, což mu domluvil Čech, jenž Filipovu cestu sledoval na Facebooku. Mladík pak vyrazil poznávat Gruzii v pohorkách a s batohem na zádech.

"Stopoval jsem, jenom dvakrát jsem si zaplatil maršrutku (veřejné sdílené taxi jezdící po stanovených trasách, většinou se jedná o přestavěné dodávky, pozn. red.), protože do hor se ani jinak moc dostat nedá," vysvětluje.

Mladík navštívil například známou oblast Svanetii, kde absolvoval 60kilometrový trek z Mestie do Ušguli. "Spal jsem převážně ve stanu za vesnicemi, do vesnice jsem si chodil kupovat jenom jídlo. Častokrát jsem tak byl v noci sám ve svém stanu. Bylo to nádherné," vypráví.

Nevšední setkání i protiruská demonstrace

Na jednodenním treku ke Koruldi Lakes se setkal s ukrajinským velvyslancem pro asijské země. "Měl zrovna tři dny volna v Gruzii, tak si půjčil výbavu od místních a šel kempovat do hor. Vyprávěl mi o svém životě a jeden den jsme společně kempovali. Bylo neuvěřitelné potkat v gruzínských horách zrovna tak zajímavého člověka," říká Filip.

Kromě horských treků strávil několik dní také v hlavním gruzínském městě, a to v době protiruských protestů. Koncem června se totiž obyvatelé vzbouřili proti ruskému delegátovi Sergeji Gavrilovi, jenž byl nově zvoleným šéfem gruzínského parlamentu a svůj projev přednesl v ruštině. Vztah mezi oběma zeměmi je přitom léta vyostřený i kvůli odštěpení Abcházie a Jižní Osetie.

Spor se pak přenesl do turistického ruchu, protože ruský prezident Vladimir Putin zakázal lety ruských aerolinek do Gruzie a místní vína označil za nekvalitní.

Filip Tomášek však během pobytu v Gruzii potkal několik ruských turistů, kteří byli v zemi i přes Putinovo nařízení. Kromě toho se dostal také na protiruskou demonstraci, která byla podle něj "v pohodě". "Probíhalo to podobně jako demonstrace proti Babišovi na Letné," vysvětluje.

Řízky v Turecku

Filipova cesta zpátky vedla mimo jiné více než 500 kilometrů po tureckém pobřeží Černého moře, nesvlažil se však ani jednou. Kempoval ale na plážích nebo útesech. Náročnou cestu po Turecku babeta zvládla jenom se dvěma defekty. S výměnou jednoho kola mu pomáhali také obyvatelé v malé vesničce před místní samoobsluhou.

A po náročném dni jej ještě pohostili Turci, na jejichž zahradě si postavil stan. "Pozvali mě k nim domů, dal jsem si sprchu, měl jsem super postel a pozvali mě i na kuřecí řízky. Rozsvítily se mi oči a snědl jsem jich snad osm," vypráví.

Smůlu měl však v Srbsku, když kempoval na odpočívadle dálnice. "Ve dvě ráno jsem se probudil, vykouknul jsem ze stanu a babeta nikde. Volal jsem 112, nikdo ale neuměl anglicky, takže dohoda byla problematická. Nakonec jsem babetu zahlédl o pár desítek metrů dál, někdo se do ní snažil vloupat. Když jsem ji odemykal, slyšel jsem, jak někdo zapíná stan a utíká do tmy. Neznámý zloděj mi vzal batoh s doklady, dronem a paměťové karty," vypočítává Filip.

Pachatele však nakonec dopadli znovu přivolaní policisté, se kterými se domlouval prostřednictvím překladače v mobilu. Věci tak až na pár drobností, jako byl stativ, držák na kameru nebo kanystr, dostal zpět.

Do rodného Pustějova dorazil zpátky před dvěma týdny a všechny zážitky teprve vstřebává. Sedm tisíc kilometrů dlouhou trasu přežila s některými defekty také babeta. Teď ji čeká rozbor od automechanika a opravy.

"Sám tomu nevěřím, že to ujela bez většího problémů," dodává Filip. Do budoucna by rád vyrazil na podobnou dobrodružnou výpravu, místo ale zatím prozrazovat nechce. Vzpomínky na Gruzii jsou podle něj ještě příliš čerstvé.

Podívejte se na záběry Filipa Tomáška z gruzínské oblasti Svanetie: