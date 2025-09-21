Cestování

Podlahy z mramoru a hrobové ticho. Jak se snové město proměnilo v kulisu z hororu?

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 1 hodinou
Na první pohled vypadají jako kulisa k disneyovskému filmu: stovky miniaturních zámečků ve francouzském stylu dokonale seřazených v řadách, každý s věžičkami, ornamenty a fasádou. Realita už tak pohádková není. Jeden z nejambicióznějších projektů v Turecku se proměnil v katastrofální realitní propadák: v opuštěné město duchů.
Každý dům, prodávaný za cenu od 370 do 500 tisíc dolarů, měl nabídnout krásné bydlení s mramorovými podlahami, podlahovým vytápěním, výhledem na okolní hory, a dokonce i soukromými lázněmi. | Foto: Profimedia.cz

Všechno začalo v roce 2014 nedaleko města Mudurnu v provincii Bolu, přibližně tři hodiny jízdy z Istanbulu. Developerská společnost Sarot Group tady odstartovala megalomanský projekt Burj Al Babas. Plány byly velkolepé: vybudovat luxusní rezidenční čtvrť složenou ze 732 identických vil v podobě romantizujících minizámků.

Každý dům, prodávaný za cenu od 370 do 500 tisíc dolarů, měl nabídnout krásné bydlení s mramorovými podlahami, podlahovým vytápěním, výhledem na okolní hory, a dokonce i soukromými lázněmi. V plánu byly i bazény, nákupní centrum, kina, sportovní zařízení a restaurace. Developer věřil, že movití zájemci z Blízkého východu a dalších částí světa zaplní pohádkový resort v hodnotě 200 milionů dolarů během několika let.

Realita byla ale nakonec jiná. Kvůli postupující finanční krizi v Turecku začaly prodeje váznout. V roce 2018 společnost čelila vážným finančním potížím, prodeje se téměř zastavily a projekt se dostal do insolvence. Většina vil tak zůstala nedokončených. Z velkolepého snu se rázem stalo město duchů, kde se namísto luxusních hostů usadili jen toulaví psi a kočky a kde vládne ticho a prázdnota.

Al Babas ale neskončil jen u finančních problémů, stal se také předmětem rozsáhlého soudního procesu. Turecké úřady letos v květnu obvinily 13 lidí z podvodu v hodnotě 67 milionů dolarů a požadují pro ně trest odnětí svobody v délce až 885 let. Podle obžaloby prý developeři nikdy nezamýšleli projekt dokončit. Ještě předtím, než začaly právní problémy, si projekt vysloužil také kritiku od ekologů, kteří se obávali jeho vlivu na místní přírodu.

Burj Al Babas se přes to všechno stal turistickou atrakcí - ačkoli ne tou, kterou si investoři na začátku vysnili. Urbexeři, fotografové, influenceři i zvědaví cestovatelé sem míří, aby na vlastní oči viděli tyto kulisy jako z hororu, které stojí v horách severního Turecka. Jestli budou stovky malých zámků někdy dokončeny, nebo zůstanou jen mementem nenaplněných snů, nikdo netuší.

Video: Hřbitov obřích výletních lodí rychle roste. Okázalé záběry ukazují, co zavinila pandemie (5. 10. 2020)

Obří výletní a nákladní lodě z celého světa míří do doků v západotureckém městě Aliaga, kde je rozebírají. V době pandemie je tu nával. | Video: Reuters
 
