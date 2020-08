"Lidí jako na Václaváku?" V Adršpachu je volněji, od ledna ho bez rezervace neuvidíte

Adršpašsko-teplické skály patří k nejnavštěvovanějším místům v Česku. Ještě vloni v hlavní sezoně praskala parkoviště i stezky na hlavním okruhu ve švech. Lidé se museli vyhýbat a na kochání se skalami nebyl prostor ani nálada. Redakce Aktuálně.cz se na místo vrátila po roce, aby situaci porovnala. Návštěvníků o něco ubylo a Adršpach chystá rezervační systém, aby se turisté rozprostřeli.

"Je tady krásně, ale je tady hrozně moc lidí," povzdychne si postarší žena sedící na břehu zatopeného lomu kousek za vstupní branou do Adršpašských skal. Blíží se polovina srpna a u jezera se mísí několik turistických skupinek, většina z nich hovoří česky nebo polsky.

Zatímco vloni se na vstup do skalního města stála několikaminutová fronta a stezky byly v pátek odpoledne přeplněné, letošní procházka okruhem dlouhým necelé čtyři kilometry je o poznání příjemnější. Navzdory tomu, že podle některých návštěvníků je v okolí pískovcových skal poněkud těsno.

Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější místa v České republice a ročně si ji podle statistik přijede prohlédnout okolo 400 tisíc lidí. V obci přitom žije zhruba 500 stálých obyvatel. Ve špičkách hlavní sezony adršpašské skalní město podle provozovatelů navštívilo i pět tisíc lidí denně.

"Krásný okruh, ale lidí jako na Václavském náměstí"

Kromě toho, že se místo v uplynulých letech potýkalo s nedostatkem parkovacích míst a kolabovala doprava, kterou museli nejednou řídit policisté, projít hlavním turistickým okruhem skalního města bylo často jako pohybovat se na demonstraci nebo vyprodaném koncertě.

Fronty se stály nejen na občerstvení a toalety, ale i na samotný vstup a průchodové cesty mezi jednotlivými skalními útvary. Letos je situace dle porovnání redakce Aktuálně.cz o poznání lepší.

Jídelní koutek se stánky s občerstvením byl sice v obležení lidí, ale provoz u pokladen byl plynulý stejně jako průchod skalním městem. Na některých místech se dokonce člověk ocitl na pár minut mezi skalami sám a kromě pískovcových velikánů jej obklopilo také ticho. Meditativní chvíli pak většinou narušila malá skupinka návštěvníků s mobily mířícími na skály nebo pózující na rodinnou fotku.

Ve srovnání s loňským rokem bylo k vidění mnohem méně velkých organizovaných turistických skupin a hlasitých hloučků posilněných alkoholem. Přesto je dobré dávat pozor, kdy se na místo vypravíte, jak popisuje jedna z návštěvnic na webu TripAdvisor.cz. "Kompletně celý okruh moc krásný. Ovšem ty davy turistů úplně převládly ten krásný dojem a budilo to spíše dojem Václavského náměstí."

Po pandemii klid, léto návštěvnost znovu zvedlo

Zatímco první měsíce letoška byly i kvůli pandemii koronaviru podle správy Adršpašských skal klidnější, letní sezóna počet návštěvníků opět zvýšila.

"V květnu jsme zaznamenali propad návštěvnosti o 75 procent a v červnu o 65 procent ve srovnání s rokem 2019. V současné době je zájem stejný jako v minulých letech. Propad návštěvnosti v květnu a červnu byl způsoben uzavřením polských hranic a zrušením zájezdů," vysvětluje Kateřina Menšíková, koordinátorka cestovního ruchu v Adršpachu.

Během uplynulých letních dnů přijelo do Adršpachu stejné množství českých a polských turistů, přes noc zůstávají v okolí spíše Češi. Ti také převažují na stezkách dopoledne, zatímco odpoledne se střídají s Poláky. I pro ty je skalní město na Broumovsku, podobně jako například Sněžka, jeden z nejoblíbenějších výletních cílů v Česku.

Davy turistů nesou nelibě také místní obyvatelé. Nejvyšší denní návštěvnost byla zaznamenána v loňském květnu během státních svátků, kdy přijelo 6345 lidí. I proto se obec a správa skalního města rozhodly přistoupit ke změnám.

Rezervační systém chce snížit maximální počet návštěvníků

Od ledna 2021 plánují spustit rezervační systém na parkoviště i samotný vstup do Adršpašských skal tak, aby mohli turisty lépe rozprostřít a "snížit tlak na chráněné přírodní hodnoty". Tento přístup vloni v rozhovoru pro Aktuálně.cz doporučoval také Jan Herget, ředitel CzechTourismu.

V Adršpachu by se tak v budoucnu mělo za den otočit maximálně 2500 návštěvníků, což je zhruba polovina denní návštěvnosti v nejvíce vytížených dnech uplynulých let. "Na podzim chystáme představení celého projektu, tak aby veřejnost měla možnost se vyjádřit a byl ještě čas řešit připomínky," zmiňuje Menšíková s tím, že rezervační systém dlouhodobě podporuje i správa CHKO Broumovsko.

Systém s sebou ale podle ní nese zvýšené náklady, což se projeví na vyšší ceně vstupného. To momentálně činí 120 korun za dospělého v hlavní sezoně, za auto na parkovišti platí návštěvníci 150 korun. "Lidé však mohou počítat s vyšším návštěvnickým komfortem. Nebudou se tvořit fronty, budete mít jistotu, že zaparkujete," dodává.

Systém by také podle správy památky měl turisty motivovat k tomu, aby přijeli veřejnou dopravou nebo na třeba na kole. Již teď na návštěvníky mířící do Adršpachu apelují, aby využili spíš autobusové či vlakové spoje místo auta. Dobrým důvodem je také současná uzavírka silnice mezi Adršpachem a Teplicemi nad Metují, kde až do konce listopadu probíhá rekonstrukce.

Lidé této rady dbají a auto častokrát nechávají poblíž vlakových zastávek v Teplicích nad Metují. Problém se však posunul jinam. Vlaky sice jezdí v pravidelných půlhodinových intervalech, ale jeden vagon pro desítky čekajících návštěvníků mnohdy nestačí. Autoři této reportáže byli svědky toho, že někteří cestující byli nuceni čekat na další spoj, protože se do vagonu nevešli. Lidé jsou navíc na sebe nalepení, takže nemohou dodržovat bezpečné rozestupy.

V srpnu stoupá frekvence cestujících šestinásobně

O zvýšeném zájmu a nutnosti navýšit kapacitu vlakových spojení, která dovezou návštěvníky ke vstupu do Adršpašských skal, správa skalního města i České dráhy ví a podle obou organizací tuto skutečnost řeší.

"Pro zvýšení nabídky veřejné dopravy Královéhradeckého kraje kraj objednal mimořádné vlaky. Vše ale bylo zpomaleno kvůli dopadu covidu-19," tvrdí Gabriela Novotná, regionální tisková mluvčí Českých drah.

Frekvence cestujících na této trati proti zimním měsícům podle ní stoupá v srpnu až na šestinásobek. "Kapacita trati je v době sezonního rozšíření dopravy na limitu svých možností a dopravce poptává po Správě železnic další úpravy pro zvýšení její kapacity," vysvětluje Novotná.

Podívejte se pro srovnání na reportáž z loňska:

"Jezděte v méně exponované časy a dny"

Správa Adršpašských skal, ubytovatelé a také turisté ostatním zájemcům o návštěvu skalního města doporučují vybírat si méně exponované časy a dny, zejména ranní termíny a pozdější odpoledne. Oproti uplynulým létům si podle Menšíkové návštěvníci rádi přivstanou a do skal míří už v osm ráno.

Správa adršpašského skalního města, stejně jako například ředitel CzechTourismu Jan Herget, apeluje na to, aby návštěvníci nemířili jen do Adršpachu, ale zaměřili se také například na Teplické skalní město a celé Broumovsko.

"Rádi bychom nabídli návštěvníkům další zajímavé turistické cíle v regionu Broumovsko. Je to ovšem na debatě s CHKO a okolními obcemi. V současné době se i tato místa potýkají s vysokým nárůstem návštěvníků a chybí zde doprovodná infrastruktura. Parkoviště, toalety, občerstvení," dodává Kateřina Menšíková, podle které řada starostů nestojí o budování parkovišť a je jim přednější klid v obci než zvýšení turistického ruchu.

Podívejte se, jak to vypadalo v Adršpachu vloni 15. srpna: