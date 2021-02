Maďarská rodina unikla koronaviru plavbou kolem světa. Na cestě je už od léta

Zatímco Evropa se potýká s pandemií koronaviru a cestování je pro většinu lidí luxusem, maďarská rodina již několik měsíců pluje kolem světa na 15metrové lodi s názvem Teatime. Jejich dobrodružná cesta začala loni v červnu v Chorvatsku a momentálně se nachází na karibském ostrově Svatý Martin.

Domonkos Bosze a jeho žena Anna se dvěma dcerami vyrazili na dobrodružnou plavbu kolem světa na lodi s názvem Teatime loni v červnu. Jejich první destinací bylo Chorvatsko, odkud dále pluli kolem Itálie a Španělska. Ještě před náročnou plavbou přes Atlantik se zastavili na Kapverdách a Vánoce již strávili v Karibském moři na ostrově Martinik.

Momentálně kotví v Marigotu, hlavním městě ostrova Svatý Martin, a čekají na povolení proplout Panamským průplavem, aby mohli pokračovat dále.

"Je to pro mě naprosto fantastická zkušenost, můžu strávit více času se svými dětmi místo toho, abych se každý den vracel pozdě z práce unavený," řekl agentuře Reuters 48letý IT inženýr, který si na lodi zřídil domácí kancelář.

Domonkos Bosze přiznává, že při plánování cesty jsou velmi flexibilní. Kam zamíří, ovlivňuje především počasí. "Sezona hurikánů a cyklonů totiž omezuje plavbu v určitých regionech," upřesňuje.

Na moři nejsou Domonkos a Anna žádní nováčci, plavbě se věnují již více než deset let a o podobné cestě kolem světa snili již před pandemií koronaviru. A ačkoliv v nich loňský začátek roku zasel zrnko pochybnosti, zda je to ten správný čas vyrazit na cestu, nakonec se rozhodli, že Maďarsko na čas opustí a dají přednost širým mořím a oceánům.

Dcery se učí na dálku

Jejich dvě malé dcery, kterým je šest a devět let, se učí na dálku, podobně jako většina českých žáků a studentů poslední měsíce. Rodiče je plánují zapsat do místních škol tam, kde to bude možné, aby se tak lépe seznámily s jinými kulturami.

Ačkoliv dobrodružná rodina přiznává, že začátky na omezeném prostoru nebyly jednoduché, po několika měsících jsou již sehraný tým a společný čas si užívají stejně jako v dobách, kdy byli zvyklí sednout si s hrnkem čaje a povídat si. Odtud vznikl také název lodi Teatime.

Domonkosova žena Anna si pochvaluje především volnost, kterou díky plavbě zažívají. A dokazuje, že zvládne uvařit a přitom držet směr plavby. Kromě měsíčních zásob na palubě lodi si k snědku čas od času připraví čerstvou rybu, kterou si sami chytí.

Jejich zatím největším problémem byla šestihodinová bouře během plavby Atlantikem. Tu však zvládli se ctí a přišli při ní jenom o toustovač a satelitní telefon.

V přístavech se také setkávají s různými přístupy k opatření proti šíření koronaviru. Například na Martiniku jim 16denní pobyt na otevřeném oceánu místní autority uznaly jako dostatečnou karanténu. Na Kanárských ostrovech ale museli podstoupit test na koronavirus.

Domů do Maďarska se zatím neplánují vrátit dříve než za pár let. Rádi by totiž pokračovali v plavbě Pacifikem s delšími zastávkami v jižním Pacifiku nebo Indickém oceánu.