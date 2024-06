Ledovcová jezera, horské štíty a kultura Horního Rakouska nadchnou sportovce i rodiny

Krajina Horního Rakouska je známá solnými doly, půvabnými městečky a leskem průzračných ledovcových jezer. Jen v regionu Salzkammergut (Solná komora) jich leží přes 70 a leží mezi nimi i to největší v rakouském vnitrozemí. Jezero Attersee láká nejen svou jedinečnou tyrkysovou barvou a mimořádnou kvalitou vody, ale také širokou škálou vodních sportů, od potápění až po jachting.

Nad celým Horním Rakouskem se tyčí horský masiv Dachstein i s nejvyšší horou oblasti, Hoher Dachstein, která je výzvou pro každého horala. Jasnou volbou na cyklistickou dovolenou je pak region Dunaj, kde se podél řeky táhne Dunajská cyklostezka, která patří k nejoblíbenějším dálkovým cyklotrasám v Evropě. Odpočinek a relax pak na návštěvníky čeká v některých z řady lázní a saun v regionu Vitalwelt Bad Schallerbach.

Milovníci kultury mohou vyrazit do kulturního centra regionu s titulem UNESCO City of Media Arts, Lince. Nebo do letošního Evropského hlavního města kultury Bad Ischlu v oblasti Solné komory. Celé Horní Rakousko si navíc letos připomíná řadou koncertů a výstav 200. výročí narození rodáka a slavného skladatele Antona Brucknera.

Klenot hornorakouské přírody lze navštívit v regionu Štýr. Národní park Kalkalpen je z 80 procent tvořen nedotčenou divočinou a spolu s dolnorakouskou oblastí Dürrenstein je jedinou rakouskou přírodní památkou UNESCO. Jedinečnou přírodní podívanou představuje také umělé jezero Schiederweiher v regionu Pyhrn-Priel, které je považováno za nejkrásnější místo v celém Rakousku.