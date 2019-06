Letní Krkonoše lákají na vrak letadla Junkers, pivní speciály i sjezd na koloběžkách

Krkonoše v létě, to není jenom výjezd lanovkou na Sněžku, na který se občas stojí ve frontě i dvě hodiny. Hory nabízejí spoustu dalších krásných i zajímavých míst. Nechali jsme si některá z nich ukázat lidmi, kteří v Krkonoších žijí a starají se o tamní turistický ruch.

Vyrazit v létě do hor nemusí znamenat jen dlouhé pěší túry nebo cyklistické výlety. Dá se tam vyrazit za historií, na pivo, spojit procházku s literaturou nebo se jít bavit s dětmi do krajiny stvořené pro hry, jejíž podobu pomohl vytvořit výtvarník Matěj Hájek, známý ze skupiny Ztohoven. Zde je pět tipů na zajímavá místa, kam si stojí za to zajít.

Zastavení první: Vrak německého Junkersu Ju-52

První z míst se nachází v Malé Úpě. U kostela sv. Petra a sv. Pavla, hned vedle hřbitovní zdi, tam leží trosky německého transportního letadla Junkers Ju-52.

Stroj plný zraněných vojáků z ruské fronty havaroval 23. února 1945 před čtvrtou hodinou ranní. Ve vánici narazil do svahu pod vrcholem Studniční hory. Náraz sice zřejmě přežilo více vojáků, ale jen šesti z nich se podařilo přežít vánici a mráz. V lehkém nemocničním oblečení se dokázali probít závějemi k Růžové hoře a horské boudě Růžohorky. Nehoda si vyžádala celkem 23 obětí.

U kostela jsou uloženy části trupu Junkersu, vyrobené z vlnitého plechu, který byl pro tento typ letadla typický. Je tam k vidění také jeden ze tří hvězdicových motorů Junkersu. Kostel je zajímavý mimo jiné i tím, že byl ve své době nejvýše postaveným chrámem v Česku.

Zastavení druhé: malebné údolí spisovatelů

Nedaleko od Malé Úpy se nachází Albeřické údolí. Po poválečném odsunu německých obyvatel tam zůstalo mnoho prázdných stavení a stát je nabídl Syndikátu spisovatelů. Ten pak svým členům zprostředkoval možnost domy odkoupit. Vznikla tak kolonie obývaná několika desítkami literátů.

A kdo známý zde působil? Jméno Jiří Mareš možná na první poslech mnoha lidem nic neřekne, ale seriál Hříšní lidé města Pražského nebo film Partie krásného dragouna už by říci mohly. Jiří Marek (vlastním jménem Jiří Puchwein) k nim napsal scénáře.

V Horních Albeřicích se nachází také malé Muzeum vápenka, nacházející se v osmiboké kamenné věži někdejší šachtové vápenky. Klíče od expozice si lze vypůjčit v informačním centru Veselý výlet v Horním Maršově - Temném Dole.

Zastavení třetí: Trautenberkovy pivní speciály

Historie, muzeum, spisovatelé… a co třeba pivo? I za tím se jezdí do Krkonoš. Lépe řečeno za pivními speciály, které vaří v pivovaru Trautenberk v Malé Úpě. K ochutnání je tam třeba spodně kvašená jedenáctka, polotmavá třináctka, svrchně kvašená čtrnáctka APA a další piva. Kromě toho je možné absolvovat s některým ze sládků exkurzi přímo k tankům a ochutnat pivo u zdroje.

Mimochodem, sládci na exkurzi prozradí třeba to, že výrobce irské whisky Jameson si vybral pivovar Trautenberk pro zajímavou spolupráci. Dodal sládkům sudy od své whisky a ti v nich uvařili speciální pivo. Pak se sudy vrátily Jamesonu, ten v nich zase připravil speciální edici whisky.

Zastavení čtvrté: herní krajina Pecka

Strčit hlavu do tlamy rysovi (dřevěnému) nebo vyšplhat do čapího hnízda může být lákavé. Tedy - bude to lákavé hlavně pro děti. V herní krajině Pecka je pro ně připravena spousta atrakcí a prolézaček. Pozoruhodné je, že na jejich návrhu se podílel výtvarník a architekt Matěj Hádek ze skupiny Ztohoven. Ano, to je ta, která na Hrad pověsila červené trenýrky. Do herní krajiny Pecka na Portáškách se dá vyjet lanovkou z Velké Úpy.

(Ne)zastavení páté: sjezd na koloběžkách

Z Portášek se dá sjet zase dolů, a nemusí to být zrovna lanovkou. Dá se to vzít třeba na koloběžce s odpruženou vidlicí. Jede se po horské asfaltové cestě, koloběžky mají kvalitní brzdy a bez přilby, která se půjčuje společně s koloběžkou, to nejde.

A jeden tip navíc na výlet bez davů

Pro lidi, kteří si chtějí užít klidné putování krajinou, ještě jeden tip nakonec. Stojí za to vyrazit si na hezkou a velmi málo frekventovanou túru z Malé Úpy do Žacléře (nebo naopak). V Žacléři je zajímavé místní muzeum s působivou sbírkou keramických sošek, místních dobových krojů a předmětů připomínajících důlní činnost v okolí. Po cestě turisté narazí na již zmíněné údolí spisovatelů, kříž zvoníka Röhrichta, na krásné lesy a mohou si užít i úchvatné výhledy do krajiny.