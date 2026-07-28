Právě v letních měsících se vzdušný prostor dostává na hranici svých kapacit a piloti čelí výrazně vyššímu provozu než během zbytku roku. Jak vypadá letní sezóna očima profesionálního pilota? A proč turbulence nejsou důvodem k panice? Pilot Petr Kopfstein přibližuje, co se během letů skutečně děje a přidává praktické tipy, díky kterým pro vás bude létání pohodlnější i klidnější.
Zatímco pro cestující začíná dovolená nástupem do letadla, pro posádky představují letní měsíce nejvytíženější období roku. V červenci a srpnu je evropský vzdušný prostor mimořádně vytížený a delší čekání na povolení ke vzletu nebo změnu trasy není ničím neobvyklým.
„Léto je v letectví hlavní sezónou. Vzdušný prostor nad Evropou je hodně přeplněný a delší čekání na povolení je každodenní realita. Snažíme se ale, aby naši pasažéři nic nepoznali a odlétali jsme vždy pokud možno co nejvíce na čas,“ říká úspěšný akrobatický pilot Petr Kopfstein, který zároveň léta také soukromým business jetem.
Turbulence nejsou nepřítelem
Patří mezi nejčastější obavy cestujících, přesto jsou turbulence běžnou součástí létání. Piloti se jim samozřejmě snaží vyhýbat a volí letové hladiny, kde je vzduch co nejklidnější.
Ne vždy je to ale možné. Důležité je vědět, že moderní dopravní letadla jsou konstruována s obrovskou bezpečnostní rezervou. „Turbulence samy o sobě letadlo neohrožují. Největším rizikem je naopak nezapnutý bezpečnostní pás, který může při prudším pohybu způsobit zranění,“ popisuje Kopfstein.
Co může znít dramaticky, ale je naprosto běžné
Lidé, kteří nelétají často, mohou být během letu zaskočeni různými zvuky nebo vibracemi. Typickým příkladem je změna zvuku motorů při zahájení klesání. „Piloti jednoduše ubírají výkon, podobně jako když sundáte nohu z plynu v autě,“ vysvětluje Kopfstein.
Stejně tak vysunutí podvozku nebo vztlakových klapek bývá doprovázeno dunivými zvuky a vibracemi, které jsou běžnou součástí přípravy na přistání a neznamenají žádný problém.
Pokud existuje počasí, které může turbulence skutečně výrazně zhoršit, jsou to mohutné bouřkové mraky, tzv. cumulonimby. Právě kolem nich vznikají silné vzestupné a sestupné proudy vzduchu.
„Dobrou zprávou je, že piloti mají tato místa pod neustálou kontrolou a žádný zkušený pilot skrz bouřkový mrak úmyslně neletí. Trasy se plánují tak, aby se těmto oblastem bezpečně vyhnuli,“ vysvětluje Petr Kopfstein, který je zároveň jedním z ambasadorů automobilky Lexus.
Pohoda začíná ještě před vzletem
Na komfort během letu nemá vliv jen samotná cesta, ale také příprava před ní. Dostatek spánku, lehčí jídlo a pravidelná hydratace dokážou výrazně ovlivnit, jak se člověk během letu cítí.
„Dehydratace zhoršuje únavu a v klimatizované kabině ztrácíte tekutiny rychleji než na zemi. Proto se snažím žít co nejzdravěji, pravidelně sportovat a kvalitně jíst i během cestování,“ popisuje pilot.
Co si vzít na palubu?
Jedním z nejlepších pomocníků jsou podle Petra Kopfsteina sluchátka s aktivním potlačením hluku. Tišší prostředí snižuje únavu i stres a zpříjemňuje delší lety. Volný čas během letu pak rád využívá ke čtení nebo poslechu podcastů - jednoduchý způsob, jak cestu proměnit v příjemně strávený čas.
Pokud máte možnost vybrat si místo, Petr Kopfstein doporučuje sedadlo nad křídlem nebo těsně před ním. Právě zde je pohyb letadla při turbulencích nejméně patrný, protože se jedná o oblast poblíž těžiště stroje. Výhodou je také místo u okna.
„Vizuální kontakt s okolím pomáhá mozku lépe vnímat pohyb letadla, což může zmírnit nepříjemné pocity nebo nevolnost,“ popisuje.
Privátní létání nabízí především svobodu
Petr Kopfstein se kromě akrobatického létání věnuje také soukromému letectví. Největší rozdíl oproti běžným linkám podle něj nespočívá jen v komfortu.
„Privátní létání nabízí hlavně časovou flexibilitu. Můžete letět přímo do cílové destinace bez přestupů a často i na letiště, kam velká dopravní letadla vůbec nelétají. Právě úspora času a možnost přizpůsobit let potřebám cestujících jsou hlavními důvody, proč privátní létání využívají nejen firmy, ale stále častěji i jednotlivci,“ vysvětluje Kopfstein.
Respekt místo strachu
Na otázku, zda se někdy během létání bál, odpovídá Petr Kopfstein s typickým nadhledem.
Strach podle něj do kokpitu nepatří, respekt však ano. „Mám k létání celoživotní zdravý respekt, ale nahoře se nebojím. Snažím se nikdy nic nepodceňovat a být vždy takzvaně před letadlem,“ usmívá se jeden z našich nejúspěšnějších akrobatických pilotů.
Právě pečlivá příprava, zkušenosti a důsledné dodržování postupů jsou tím, co z letectví dělá jeden z nejbezpečnějších způsobů cestování. Až vás tedy při příštím letu překvapí drobné turbulence nebo hlasitější zvuky při přistání, můžete být klidní - s největší pravděpodobností jde jen o běžnou součást cesty.
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