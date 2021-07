Horské pastviny i průzračná jezera. Prozkoumejte tyrolský Kufstein na elektrokole

Na elektrokole až na vrchol

Kufsteinerland, který je vstupní branou do tyrolských Alp, se v posledních letech stal atraktivní destinací pro milovníky cyklistiky. Pro rekreační jezdce jsou vhodné rovinaté trasy podél řeky Inn, ambiciózní bikeři pak mohou vyrazit na jednu z mnoha túr v pohoří Kaisergebirge po cyklostezce Kaiserradrunde.

Právě horská elektrokola mohou pomoci zdolat jindy nedosažitelné vrcholy. "Elektrokolo výrazně zjednoduší zdolání kopců, platí to o běžných cestách, ale zejména v obtížnějším terénu. Na maximální stupeň dopomoci se kolo s technicky zdatným jezdcem dostane téměř na úroveň motocyklu," říká Lubomír Severin, šéfredaktor časopisu Elektrokola. Upozorňuje ale, že by tuto možnost cyklisté neměli využívat k tomu, aby zajížděli do míst, kam kola nepatří.