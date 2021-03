Koupili trolejbus a chtějí objet svět. Pojedeme přes Rusko, je tam Sputnik, tvrdí

Albert Fikáček je známý český dobrodruh a iniciátor řady rozličných nápadů na to, jak netradičně projet kus světa. Pro letošek nasadil laťku originálnosti ještě výše a rozhodl se vyrazit za hranice Česka trolejbusem. První etapu z Brna do Vladivostoku by chtěl s partou dalších nadšenců absolvovat již letos v létě.

Rodilý Opavan procestoval během posledních let kus světa, a to nejen typickými dopravními prostředky, jako jsou letadlo či autobus, ale i na babetě, na lodi z PET lahví či ve felicii předělané na drezínu. Byl také jedním z pořadatelů speciálního vlakového festivalu, který putoval po Česku a Slovensku. Před časem navíc mašinu a několik vagonů koupil a společně s partou nadšenců je předělává na pojízdný koncertní a saunový vlak. Nyní se rozhodl přidat do portfolia další dopravní prostředek. Patnáct let starý trolejbus z depa Městského dopravního podniku Opava sehnal Albert Fikáček přes inzerát na Bazoši za 200 tisíc. "Uvaříš si ranní kafe a řekneš si, že by bylo super objet svět trolejbusem," popisuje Albert Fikáček, jak k nápadu dospěl. "Poprvé mě to napadlo loni v létě. Pak jsem půl roku hledal vhodný trolejbus ke koupení," dodává dobrodruh. Stroj před časem přemístili z Opavy do Brna pomocí odtahového nákladního auta, právě odsud totiž vyrazí posádka na první etapu. Albert Fikáček při přebírání trolejbusu v Opavě. | Foto: Martin Zavadil Spolujízda na cestu světem, řidiči jedou zadarmo "Umožní-li to situace s covidem, vyrazíme v červnu na měsíc. Pak bychom si dali pauzu a pokračovali zase od srpna dále. Chceme si dát časovou rezervu na vyřešení technických problémů," přibližuje Albert Fikáček. Dostat by se chtěli přes východoevropské státy až do Ruska. "Pojedeme přes Rusko, protože tam je vakcína Sputnik, která bude určitě fungovat, i kdyby nefungovala," říká. Na několikatisícikilometrovou cestu z Brna na východ shání lidi na netradiční spolujízdu. Přihlásit se mohou na webu Trolejbusem.cz. Spolucestující se však musejí podílet na nákladech, které vycházejí zhruba na tisíc korun denně na osobu. "Kdybychom je chtěli snížit, muselo by nás tam být hodně, což už by nebylo komfortní," vysvětluje Albert Fikáček, jak cestu zaplatí. Související Čech prodal cestovku a koupil vlak. Jako první na světě bude mít ve vagonech i saunu 15 fotografií Fikáček předpokládá, že se do trolejbusu vejde celkem 16 lidí, včetně technika a řidiče, který musí mít oprávnění na řízení trolejbusu. "Budeme mít externí trolejbusáky, a pokud se někdo z dalších chce přihlásit, vezmeme jej přednostně zadarmo," dodává. Přestavbu na obytný trolejbus dělají svépomocí Na rozdíl od předchozích vozítek, kterými Fikáček cestoval, je zařizování povolení procestovat svět trolejbusem složitější. "Trolejbus bude registrovaný v jiné zemi tak, aby byl uvedený jako silniční vozidlo. Tím pádem s tím nebude tak velký problém," říká. Před cestou musí trolejbus projít patřičnými úpravami. Má sice platné revize, ale je potřeba ho před expedicí prohlédnout. Vůz nyní navíc prochází interiérovými úpravami tak, aby se v něm dalo vyspat. "Oslovili jsme i výrobce trolejbusu, ale spolupráce nevyšla. Nakonec na ni ale kývl výrobce elektrických součástek trolejbusu Cegelec, který nám pomůže," dodává. O úpravy se postarají dobrovolníci na víkendových brigádách v Brně. "Zkoumáme, jestli se tam dají přidat nějaké další technologie, například baterie," říká. Vůz nyní navíc prochází interiérovými úpravami tak, aby se v něm dalo vyspat. | Foto: Martin Zavadil Trolejbus je vybavený diesel agregátem, který generuje elektřinu, ale cílem expedice je využívat ho co nejméně. Agregát standardně vyrábí elektřinu, která pohání trakční motor, ale v tomto případě je v plánu do trolejbusu přidat baterie a pohánět trakční motor z nich. Chybět nebude gril a pípa s pivem Část výkonu pokryje také solární elektrárna na střeše trolejbusu. Zato kuchyňka ve voze asi nebude, Fikáček ale říká, že ve výbavě výpravy nebude chybět gril a pípa s pivem. Stroj před časem přemístili z Opavy do Brna pomocí odtahového nákladního auta, právě odsud totiž vyrazí posádka na první etapu. | Foto: Martin Zavadil Dobrodruh doufá, že trolejbusem objede celý svět, trasy však upřesní až po první výpravě. "Aby to trolejbus přežil, může ujet 150 až 200 kilometrů denně, což není moc," tvrdí. Ačkoliv další trasy jsou zatím neznámé, Fikáček prozrazuje, že již řešili přepravu trolejbusu z Vladivostoku na severoamerický kontinent. "Měla být stát šest tisíc dolarů a už to řešíme. Pojede nákladní lodí," dodává. Pokud vše klapne a trolejbus vydrží, výprava trolejbusem kolem světa by s přestávkami mohla trvat i několik let.