Kanaďan nastoupil do špatného letadla. Uletěl dva tisíce kilometrů od původní destinace

Kvůli výpadku řízení provozu na kanadském letišti nastoupil fotograf a kameraman na špatný let. Místo dvou hodin letěl čtrnáct. Chyby si všimly letušky až po několika hodinách.

Fotograf a kameraman Christopher Paetkau měl namířeno z města Yellowknife do severokanadského Inuviku. Místo dvou hodin v letadle jich na cestě nakonec strávil čtrnáct.

Po výpadku počítačově řízeného odbavení totiž nastoupil do špatného spoje a letěl více než dva tisíce kilometrů od své zamýšlené destinace. O omylu informoval server Travel and Leisure.

Při příchodu k bráně, ze které měl letět, totiž zjistil, že ve stejný čas odlétají tři další spoje. Zařadil se tak do davu pasažérů s tím, že se zřejmě jedná o let do Inuviku. "Následoval jsem dav lidí, kteří mířili do letadla," přiznal fotograf.

Až při mezipřistání přišla posádka na to, že muž letí úplně někam jinam. "Letuška mi řekla: 'O čem to mluvíte? Neletíme do Inuviku, ale do Iqaluitu," popsal Kanaďan situaci, při které zjistil, že letí do více než dva tisíce kilometrů vzdáleného města v arktickém pásu.

We aim to please! Since you're buds with our crew and Captain, you're friends with the entire First Air family too! We expect a holiday party invite of course! https://t.co/SLezZQKJ9j — First Air (@FirstAir) August 13, 2018

Paetkau tak musel doletět až do cílové destinace a pak se vrátit zpět do Yellowknife, odkud teprve letěl tam, kam původně chtěl. Fotograf a kameraman se však nenechal omylem vyvést z míry a celou situaci vzal s humorem. "Jsem vděčný, protože to zvládli perfektně. Jiná aerolinka by to třeba tak nezvládla," nechal se slyšet.

Aerolinka First Air mu v Yellowknife zařídila hotel, aby si odpočinul po čtrnáctihodinové cestě tam a zpět, než nasedne do letadla směrem do Inuviku. Mluvčí letecké společnosti ale dodal, že incident berou velmi vážně a nyní zjišťují, jak se chyba mohla přihodit.

