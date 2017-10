Kam vyrazit příští rok? Do Gruzie, Canberry i Polska, radí průvodce Lonely Planet

před 30 minutami

Vydavatelství Lonely Planet vydalo cestovatelskou příručku na příští rok. Mezi zeměmi, které by cestovatelé neměli opomenout navštívit, je Malta nebo Džibutsko. Estonský Tallinn a Polsko jsou destinace přívětivé rozpočtu. Detroit či Hamburk se ocitly v top desítce měst, která stojí za to vidět.

Známé vydavatelství cestovatelských příruček a bedekrů Lonely Planet zveřejnilo minulý týden tipy na destinace pro nadcházející rok. V příručce Best in Travel lze najít nejen seznam států a regionů, které by cestovatelé neměli opomenout, ale i místa, která návštěvníky nezruinují.

Na příručce se podíleli nejen zaměstnanci vydavatelství, ale také internetová cestovatelská komunita. Na více než dvou stech stranách jsou kromě top desítky měst, regionů a zemí také tipy na rodinné výlety, sportovní akce po celém světě a destinace přátelské k vegetariánům a veganům.

Země, které navštívit Chile Jižní Korea Portugalsko Džibutsko Nový Zéland

Malta i Džibutsko v top desítce zemí

V desítce zemí, které by neměly příští rok chybět na seznamu milovníků cest, se objevily například Chile, Jižní Korea, Mauricius, Malta nebo Džibutsko. Jihoamerický stát táhnoucí se podél Tichého oceánu oslaví příští rok dvě stě let nezávislosti a cestovatele láká především svou rozmanitou krajinou. To Jižní Korea bude již v únoru hostit 23. Zimní olympijské hry v okrese Pchjongčchang.

Východoafrické Džibutsko na pobřeží Adenského zálivu se do desítky dostalo díky krajině, jejíž ráz je značně ovlivněn oddalujícími se tektonickými deskami, lákavými plážemi i možností potápět se se žraloky obrovskými.

Tallinn je jedno z nejkouzelnějších měst východní Evropy

Cestovatelé, kteří rádi objevují destinace přívětivé k jejich rozpočtu, se mohou rozjet do estonského Tallinnu, Polska nebo do marocké As-Sawíry na pobřeží Atlantiku. Estonské hlavní město je podle Lonely Planet jedno z nejkouzelnějších ve východní Evropě. Návštěvníci jej s přehledem projdou pěšky, mohou se ubytovat v levných hostelech nebo soukromých bytech a kochat se výhledem na Baltské moře ze střechy koncertní síně Linnahall.

Destinace přívětivé k peněžence Tallinn, Estonsko Lanzarote, Španělsko Arizona, USA La Paz, Bolívie Polsko

Nedaleké Polsko nabízí velmi přívětivé ceny a zajímavá, relativně málo navštěvovaná místa. Od Krakova přes Vratislav, Lublin až po Gdaňsk se dá dostat pohodlně také vlakem nebo autobusem.

Do první desítky se dostal také sopečný ostrov Lanzarote tvořící španělské Kanárské ostrovy. Velkou část ostrova pokrývá poušť s červenohnědým pískem, který bývá připodobňován k povrchu Marsu. Na jihozápadě se nachází pohoří Montañas del Fuego s Národním parkem Timanfaya, na severovýchodě zase jeskyně vulkanického původu s názvem Jameos del Agua, jedna z nich je dokonce využívaná jako koncertní místnost.

Pět z deseti měst pro rok 2018 se nachází v Evropě

Pět z deseti měst světa, která by zapálení cestovatelé rozhodně neměli minout, se nachází v Evropě. Autoři doporučují jihošpanělskou Sevillu, německé přístavní město Hamburk či belgické Antverpy.

Do žebříčku se však dostalo také největší město amerického státu Michigan - Detroit, který byl dlouhá léta nechvalně známý svou kriminalitou a vysokou nezaměstnaností. "Mladí tvůrci začali skokem proměňovat obrovské množství opuštěných budov na lihovary, cyklistické obchody a galerie," popisují tvůrci žebříčku. Pomalu se mění také detroitský veřejný prostor - vznikají sportovní prostranství, nové parky a cyklostezky.

Města, která neminout Sevilla, Španělsko Detroit, USA Canberra, Austrálie Hamburk, Německo Kao-siung, Tchaj-wan

Top desítka vyzdvihuje také jihoitalské město Matera, které bude společně s bulharským Plovdivem Evropským městem kultury roku 2019. Město bylo údajně založeno Římany ve 3. století před naším letopočtem. V 7. a 8. století se do okolních jeskyň uchýlili benediktýni a řečtí ortodoxní mniši. Pitoreskní kamenné domy jsou však pouze částí Matery. Pod povrchem se nachází množství kostelů a klášterů starých tisíce let.

Všechny tipy na destinace pro nadcházející rok jsou dostupné na oficiálních stránkách Lonely Planet.

Známé nakladatelství cestovních bedekrů založili manželé Maureen a Tony Wheelerovi v roce 1972. Poznali se údajně na lavičce v londýnském Regent's parku a po svatbě se rozhodli přejet po souši Evropu a Asii směrem do Austrálie.

Po návratu z několikaměsíční cesty autem utřídili své zápisky z cest a vznikl úplně první průvodce s názvem Levně přes Asii. Sešit se čtyřiadvaceti stránkami nabízeli po knihkupectvích v Sydney, velký zájem je překvapil a rozhodli se tak vydat průvodce knižně. Během týdne se prodalo údajně 1500 výtisků a dnes slavná značka bedekrů byla na světě. V současné době vyprodukují ročně 120 milionů knih v jedenácti jazycích.

