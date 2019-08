před 3 hodinami

Každé odpoledne tu vane čerstvý vítr, a nebýt zalesněných hor, člověk by si ho spletl s mořem. Gardské jezero leží na severu Itálie, v jeho nejužším cípu je obklopené horským masivem, který u jezera vytváří příjemné klima. Jih se zase pyšní historií a krátkým dojezdem do větších měst, jako je Milán a romantická Verona. I to jsou důvody, proč sem každoročně míří stále více Čechů a s nimi i jejich mazlíčci, kteří si po vzoru svých páníčků užívají studené vody, bohaté flóry a dobrého jídla. Se psem můžete pobýt i ve čtyřhvězdičkových hotelech. Podívejte se, jak to u jezera v létě vypadá.