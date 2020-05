Z luxusních hotelů v Itálii jsou místa duchů. Bez zahraničních hostů zejí prázdnotou

Luxusní hotely v Římě, Milánu či Benátkách postrádají klientelu a zejí během během pandemie covidu-19 prázdnotou. Nejčastějšími hosty těchto drahých hotelů jsou zahraniční turisté. Cizinci však do Itálie zatím nesmí kvůli opatřením, která jedna z nejhůře zasažených zemí zavedla kvůli překotnému šíření koronaviru.

Povoleno cestovat v rámci země za turismem nemají ani Italové. V těchto dnech proto elegantně oblečení zaměstnanci hotelů v grandiózních vstupních halách marně čekají na hosty.

Prázdnota je ve stylových, ale tichých halách a pokojích nepřehlédnutelná. V dřevěných poličkách visí klíče od nevyužívaných pokojů a přepychovým koktejlovým barům chybí hlasy hostů a cinkání skleniček.

"Je to poprvé za 80 let historie tohoto hotelu, od doby, co byl ve 30. letech minulého století renovován, co je takto prázdný, zavřený," říká Maurizio Bettoja, ředitel skupiny stejnojmenných hotelů, mezi které patří i Mediterraneo Bettoja v Římě.

Slavné hotely, mezi jejichž hosty nezřídka patří politická a podnikatelská smetánka či filmové hvězdy, jsou i součástí historie. Například Grand Hotel et de Milan byl založen už v roce 1863 a pobýval v něm i italský skladatel Giuseppe Verdi, kterému je tam věnováno jedno z apartmá.

Grand Hotel Tremezzo u jezera Como poblíž švýcarských hranic má pokoje vybavené mramorovými vanami, ze kterých je výhled na vodní plochu. Stejně jako terasy s výhledem na Alpy je ale nikdo nevyužívá.

Vedení nyní prázdného hotelu Hassler nedaleko barokních Španělských schodů v centru Říma vzpomíná, jak v jednom z apartmá každý rok pravidelně pobývala slavná herečka Audrey Hepburnová, kterou ve filmu Prázdniny v Římě vozil na skútru Gregory Peck. Zaměstnanci hotelu uvádějí, že touto dobou bývalo zařízení téměř nebo zcela plné.

Poblíž jednoho z hlavních římských náměstí, Piazza del Popolo, stojí secesní hotel Locarno. Během pandemie se v něm ubytovala jenom hrstka lidí, barman

Nicholas Pinna je však připraven nalévat koktejly, i když není komu.

Italská hoteliérská asociace Federalberghi předpovídá, že kvůli ekonomické krizi a zákazům cestování přijde o práci jeden z pěti hotelových zaměstnanců. Celé odvětí proto s napětím čeká na 3. června, kdy se mají otevřít regionální i mezinárodní hranice.