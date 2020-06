Historickým městem roku se stal Štramberk. Láká turisty na Trúbu a sladké uši

Vysokorychlostním mobilním signálem jsou ode dneška pokryty další tři stanice metra a okolní tunely. Jsou to Staroměstská na lince A a Palmovka a Florenc na lince B. Informoval o tom pražský dopravní podnik (DPP). Celkem je podle podniku pokryto 25 z 61 stanic, příští týden se signál rozšíří do stanice Malostranská a v první polovině července do dalších stanic. S pokrýváním metra LTE signálem začalo konsorcium mobilních operátorů po dohodě s DPP v roce 2018.

Nyní je podle informací podniku v plánu dobudování pokrytí na větší části linky A, kde bude po připojení Malostranské příští týden a Hradčanské a Dejvické v červenci pokryt celý úsek od Nemocnice Motol po Můstek. Na lince B je nyní pokryt úsek od Florence po Palmovku a od Smíchovského nádraží po Anděl, následovat má Českomoravská. Na lince C je signál mezi stanicemi Roztyly a Nádraží Holešovice.