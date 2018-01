Francouzská vesnice je děravá jako švýcarský sýr. Můžou za to lovci pokladů hledající zlato kněze

před 11 hodinami

Na konci loňského roku neznámí pachatelé vyhloubili u vchodu do kostela ve vesnici na jihu Franice díru o velikost metru krychlového. Jejich cílem bylo najít poklad kněze François-Bérengera Saunièra, který jej zde údajně zakopal na konci 19. století. Většina historiků dospěla k závěru, že poklad nikdy neexistoval a kněz vydělal peníze tím, že kradl dary a peníze za kostelní služby.

Jihofrancouzskou vesnici Rennes-le-Château trápí nevídaný zájem návštěvníků ze všech koutů země. V obci nacházející se necelých 50 kilometrů od města Carcassonne totiž údajně na konci 19. století zakopal kněz zlaté mince a drahé kameny. Kostel svaté Maří Magdalény je tak terčem lovců pokladů.

Bohatství Saunièrovi umožnilo nejen renovovat kostel, ale také postavit Magdalskou věž a buržoazní vilu s přilehlým parkem. Podle populární verze mýtu objevil Saunière poklad zakopaný aletským biskupem, který uprchl během francouzské revoluce do Španělska.

Zvoník: Kopání pokladu je nesmysl

Někteří věří, že kněz ukryl část toho, co zbylo v kostele nebo na hřbitově. Nicméně většina historiků dospěla k závěru, že poklad nikdy neexistoval a kněz vydělal peníze tím, že kradl dary a peníze za kostelní služby.

O legendě vyšlo několik knih. Jednu z nich napsal i někdejších zvoník kostela Antoine Captier, který deníku Le Parisien řekl, že kopání údajného pokladu je nesmysl: "Již dlouho je známo, že poklad abbého Saunièra není zakopán v kostele."

Neoprávněné vykopávky zakázal starosta obce již v roce 1960, poté, co si místní obyvatelé stěžovali, že vesnice vypadá "jako švýcarský sýr". Lidé v tom přesto pokračovali, nejen za použití detektorů kovu a lopat, ale také dynamitu.

Kněz figuruje také v Šifře mistra Leonarda

Kněz François-Bérenger Saunière figuruje také například v konspiračních teoriích objevujících se ve slavném románu Dana Browna Šifra mistra Leonarda. Je po něm pojmenována jedna z hlavních postav - Jacques Saunière.

Právě Brownův román pozval na nechtěnou návštěvu vesnice zástupy lovců pokladů. Ačkoliv v posledních letech zájem mírně opadl, nová díra vyvolala mezi místními 70 obyvateli obavy, že přišla další vlna pátračů. "Nechceme se znovu setkávat se zástupy lovců pokladů," řekl místostarosta Marcel Captier pařížskému deníku.

Hledače pokladů by naopak uvítala Hélène Calmederová, provozovatelka knihkupectví le Rendez-vous des chercheurs. "Chybí mi ty dny. Lovci pokladů byli jako velké děti, plní vzrušení ze svého hledání. Nepřestávali ve dne v noci, s nejnejasnějšími předtuchami a detektory kovů," uvedla Calmederová pro Le Parisien. Na to, že byl v kostele vyhlouben otvor, řekla, že je to jen další díra v místě, kde je jich už beztak hodně.

Nepříjemný incident se pak ve vsi odehrál loni v dubnu, kdy mladá žena poničila sochu rohatého ďábla a zničila basreliéf vysokého oltáře představující Maří Magdalénu, kterou údajně maloval sám Saunière. Na opravě sochy pracuje již několik měsíců specialistka.

