před 8 hodinami

Marek Jelínek se loni vrátil z koloběžkové výpravy po jihoamerickém kontinentě se svým spolužákem ze základní školy. Letos se rodák z Kolína rozhodl posunout laťku o trochu výš a vyrazil sám brázdit země v jižní Asii. Jeho cesta začala v Novém Dillí a skončit by měla v Singapuru, ujet by měl celkem devět tisíc kilometrů. Momentálně se nachází v bangladéšské Dháce, odkud přeletí do barmského Rangúnu a bude pokračovat dále přes Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodžu a Malajsii. Za sebou už má návštěvu Agry, Váránasí, cestu kolem Annapuren i rozhovor pro indickou CNN. Podívejte se na záběry z jeho putování.