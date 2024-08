Řecký ostrov Lesbos nabízí turistická lákadla, o kterých málokdo ví. Patří mezi ně například v Evropě ojedinělý 20 milionů let zkamenělý prales, který kdysi pohřbila sopečná erupce a nyní patří do světového dědictví UNESCO. Ostrov je proslulý antickými památkami, láká i rodiště básnířky Sapfó. Čechy může na turisty přehlížený ostrov lákat i to, že sem nově létá přímá linka z Prahy.