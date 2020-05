Zapomeňte na přelidněný Adršpach i Krumlov. Objevte méně známé skvosty celého Česka

Mezi nejnavštěvovanější místa v Česku patří dlouhodobě Pražský hrad, Petřín, Český Krumlov nebo hrad Loket. České regiony přitom skrývají řadu dalších zajímavých míst, která jsou možná méně známá, ale o nic méně krásná. Agentura CzechTourism a všechny kraje proto společně sestavily přehled tipů, kam vyrazit.

V pondělí 25. května bude v Česku se zpožděním zahájena hlavní turistická sezona, zpřístupní se hrady, zámky, galerie, restaurace i penziony. Hranice s ostatními státy se zatím otevírají s opatrností a dovolená ve vzdálenějším zahraničí je značně nejistá. Řada odborníků tak předvídá, že Češi budou ve větší míře trávit volný čas a letní dovolenou spíše v tuzemsku.

"Já se s rodinou chystám do štol v Krušných horách a do zahrad rekonstruovaných klášterů Plasy, Teplá a Kladruby v západních Čechách. Bydlet budeme v Mariánkách. Letošní prázdniny budou lázně skvělou volbou pro rodiny s dětmi. Je zde hodně hotelů s bazénem a můžete vyrážet na krátké výlety do okolní přírody," vyjevil svoje plány ředitel CzechTourismu Jan Herget.

Agentura společně s českými kraji dala dohromady 42 tipů na dosud neobjevené skvosty Česka pro letošní rok. "Jsou to jedinečné turistické destinace - hrady, zámky, kláštery či muzea - v různých koutech českých a moravských regionů, které by rády přitáhly větší pozornost, než jaké se jim dostávalo doposud," uvedli zástupci CzechTourismu.

Všechny tipy najdete na webu Kudyznudy, my jsme pro vás vybrali některé z nich.