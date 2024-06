Kde se po fotbale dobře najíst, napít a co vidět. To nabízí 10 měst hostících Euro

Německo bude od 14. června měsíc hostit fotbalové mistrovství Evropy. Díky rozsáhlé infrastruktuře a širokému výběru stadionů je to ideální země pro pořádání podobné sportovní události. Sedmnácté mistrovství se koná v deseti německých městech. Pro české fanoušky, kteří to nemají k sousedům zas tak daleko, je to také dobrá příležitost tato místa prozkoumat.

Devět z vybraných německých měst již hostilo mistrovství světa v roce 2006. Jediným "nováčkem" na seznamu je Düsseldorf, který je známý třeba pro Altbier, tradiční tmavé pivo, a čtvrť Altstadt, jíž se přezdívá "nejdelší bar na světě", protože se v ní nachází více než 260 barů a restaurací. Související Když na svatebčany spadl strop. Hroutící se katedrála je lákadlem turistů 18 fotografií Města jako Berlín, Mnichov nebo Lipsko nejsou českým turistům cizí, ale i v nich je pořád co objevovat. Ze seznamu pořadatelských měst je méně známé třeba Gelsenkirchen ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Historie tohoto města je úzce spjata s těžbou uhlí. Uhelný důl Zollverein, také známý jako "Eiffelova věž v Porúří", je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO a bývá často označován za "nejkrásnější důl na světě". Hamburk leží ze všech pořadatelských měst nejseverněji. Hanzovní město se nachází asi 100 kilometrů od oceánu, ale má jeden z největších přístavů v Německu. Významnou roli hraje čtvrť Speicherstadt, která je také význačnou kulturní památkou UNESCO, a místní hudební scéna. A tím výčet samozřejmě ještě nekončí. Deset německých měst se na měsíc promění ve fotbalová centra, doprovázená velkými uměleckými a kulturními akcemi. Podívejte se do galerie, jaká města a místa stojí během Eura za návštěvu.