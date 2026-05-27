Falešný Booking, který vám zničí dovolenou. Expert varuje před zákeřnou vlnou podvodů

Obrovský únik dat u cestovního gigantu Booking.com vedl k nové vlně zákeřných podvodů. Lidem, kteří si přes portál zarezervovali ubytování, začaly chodit falešné e-maily s výzvou, aby uhradili poplatek, jinak se jim zruší ubytování. Jeden podvodný „apel“ má redakce Aktuálně.cz k dispozici. Podle bezpečnostního experta Andreje Svitka situaci navíc komplikuje umělá inteligence v rukou podvodníků.
Dubnový incident, kdy se hackeři zmocnili zákaznických dat rezervační společnosti Booking.com, začal dovolenkářům přidělávat vrásky na čele. Nizozemský cestovatelský velikán odmítl říct, kolika lidí a ve kterých regionech se únik citlivých informací týká. Podle skokově vyššího počtu podvodů ale zřejmě nepůjde o malou cifru.
Falešné e-maily se tváří zprvu nenápadně, jak si ověřila redakce Aktuálně.cz, která jednu z podvodných zpráv obdržela. Paradoxem je, že hlavním argumentem scammerů pro „ověření platby“ je právě výše zmíněný únik dat.
„Vaše rezervace bude zrušena a vyžaduje urgentní ověření platby. Vzhledem k nedávnému nárůstu podvodných aktivit na naší platformě byl tento pobyt označen naším bezpečnostním systémem k dodatečné kontrole. Jedná se o standardní postup, který má zajistit, že vaše rezervace není falešná,“ uvádí se ve zprávě, kterou si můžete prohlédnout níže.
Podvodný e-mail dále tvrdí, že během ověření platby „nebude z karty stržena žádná částka“.
„Jde pouze o kontrolu identity bez ohledu na to, zda je rezervace předplacená, nebo se platí na místě. Pro zachování potvrzení rezervace prosím dokončete tyto tři kroky. Pokud ověření neprovedete do 6 hodin, vaše rezervace bude automaticky zrušena bez náhrady a bude účtován servisní poplatek 279,35 EUR,“ vyvíjí podvodníci tlak na zákazníky.
Podvod, který vypadá příliš realisticky
Po cestovatelích požadují kliknout na „bezpečný ověřovací odkaz“, který ovšem vede na falešné stránky Booking.com. Tam mají důvěřivci vyplnit údaje k platební kartě. Místo klidu na duši, že je jejich zarezervované ubytování zachráněné, ve skutečnosti přijdou o peníze na účtu.
Tento typ podvodů zvaný reservation hijack se v posledních měsících objevuje čím dál častěji, nejintenzivněji k němu dochází před letními prázdninami. Riziko se navíc nevyhýbá ani jiným zavedeným a známým platformám.
„Objevují se falešné nabídky ubytování, které využívají fotografie generované umělou inteligencí a působí velmi realisticky. To je dnes palčivý problém, protože lidé mají čím dál větší potíže takový obsah rozpoznat. O to důležitější je nespoléhat jen na první dojem, ale ověřovat informace z více zdrojů,“ říká Andrej Svitek, AI expert společnosti Trask.
Podvodníci napodobí i komunikaci hotelu
I falešné stránky Booking.com hojně využívají nejen AI obrázky, ale také údaje z uniklých zákaznických dat. Technicky méně zdatní zákazníci jim tak mohou velmi jednoduše naletět. Mnozí také přehlížejí, z jakých e-mailových adres podobné podvodné zprávy chodí.
„Umělá inteligence skokově mění ekonomiku podvodů. Dříve byly podvody omezené kapacitou člověka, dnes je možné je škálovat, personalizovat a automatizovat ve velkém,“ řekl Svitek pro Aktuálně.cz.
„Útočníci dokážou velmi věrohodně napodobit komunikaci hotelu, rezervační platformy či zákaznické podpory, a to včetně práce s reálnými daty o rezervaci. Pro uživatele je pak čím dál těžší rozeznat, co je legitimní a co ne,“ doplnil.
Platforma Booking.com dříve uvedla, že od roku 2010 zaznamenala téměř sedm miliard check-inů, což z ní dělá jednu z největších cestovních služeb na světě.
